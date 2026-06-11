Kinamics levanta capital con Alza Mining Tech para llegar a Perú y desarrollar tecnología

La startup chilena recaudó US$ 1 millón, con el que financiará la fabricación de nuevos robots, I+D y su expansión internacional.

La startup chilena Kinamics, que desarrolla robots teleoperados para la captura de datos en la minería subterránea, levantó una nueva ronda de US$ 1 millón con Alza Mining Tech. La operación es un seguimiento (follow-on) del mismo monto que el fondo invirtió el año pasado y lo consolida como su principal inversionista privado.

Fundada en 2018 por José Manuel Ortiz y Francisco Zapata, Kinamics arrienda robots a constructoras que operan en faenas de la gran minería.

En la operación, estos equipos despliegan un brazo robótico para fotografiar y escanear la roca recién excavada. Con esas imágenes de alta resolución se genera un modelo 3D que permite a geólogos y topógrafos hacer un mapeo sin exponerse a derrumbes ni estallidos de roca.

La startup debutó en El Teniente, de Codelco, y hoy tiene seis clientes en Chile, con una flota de cuatro robots en operación y un quinto en fabricación.

Su modelo de negocio es de arriendo, con contratos de entre 24 y 48 meses que incluyen soporte, repuestos y personal en terreno para cumplir las exigencias de disponibilidad de las mineras.

Expansión e I+D

Con el capital recaudado, Ortiz, CEO de Kinamics, dijo que financiarán la fabricación de nuevos desarrollos, potenciarán su I+D y darán los primeros pasos en Perú.

“Tenemos varios desarrollos. Lanzaremos uno hacia el cuarto trimestre, y otros que van a potenciar las capacidades que ya tenemos en minería subterránea”, dijo.

Agregó que en Perú buscan cerrar al menos uno o dos clientes este año.

“Es un mercado muy interesante y va en un crecimiento importante. Hay mucha más minería subterránea que en Chile, con más minas medianas y grandes, y ahí está hoy nuestra solución más desarrollada”, afirmó.

El capital levantado con Alza se complementa con deuda bancaria por cerca de $ 500 millones.

En paralelo, Kinamics proyecta crecer su dotación desde 16 a entre 25 y 30 personas, principalmente perfiles de ingeniería.

Ortiz proyectó un alza de al menos 500% en sus ventas respecto de las alcanzadas en 2025.