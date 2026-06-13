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Cómo funciona el sigiloso mundo de la Unidad de Análisis Financiero tras la operación Tokio

La UAF quedó en el centro del debate público tras revelarse la mayor investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile. Exfuncionarios de la entidad explican cómo ésta funciona en el día a día y el rol de los analistas (entre abogados, contadores e ingenieros). Un punto complejo -dijo un exdirectivo- es la convivencia entre el secreto de Estado y los derechos laborales. Se habla de históricos choques por estándares de seguridad.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Cómo funciona el sigiloso mundo de la Unidad de Análisis Financiero tras la operación Tokio</p>

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