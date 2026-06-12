José Antonio Viera-Gallo se incorpora a Estudio Colombara como Off Counsel

El abogado retoma la actividad de asesoría jurídica tras concluir su gestión como embajador de Chile en Argentina

Estudio Colombara anunció la incorporación de José Antonio Viera-Gallo como Off Counsel, con el objetivo de fortalecer su práctica en materias de derecho público, derecho constitucional, transparencia, probidad y derechos humanos.

El abogado retoma la actividad de asesoría jurídica tras concluir su gestión como embajador de Chile en Argentina, cargo que desempeñó entre 2023 y 2026. Con más de cinco décadas de trayectoria, Viera-Gallo ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre ellos diputado, senador, ministro Secretario General de la Presidencia y ministro del Tribunal Constitucional.

Desde la firma destacaron que su llegada permitirá reforzar el trabajo en asuntos relacionados con regulación, funcionamiento de las instituciones públicas, transparencia y protección de derechos fundamentales.