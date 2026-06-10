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Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización luego que el ministro Poduje frenara millonaria expropiación

Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 11:27 hrs.

J. Troncoso Ostornol expropiaciones gobierno Inmobiliario
<p>La expropiación habría sido la más cuantiosa en Chile en los últimos 20 años.</p>

La expropiación habría sido la más cuantiosa en Chile en los últimos 20 años.

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