Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”

El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.

Como hechos graves que deben ser investigados calificó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en referencia a las irregularidades detectadas por Contraloría que revelaron, entre otros aspectos, que en el Censo del año 2024 el INE contrató a 16 personas con antecedentes penales como encuestadores.

En entrevista con radio Universo, el secretario de Estado sostuvo: “Se trata de hechos graves ocurridos en la en la administración anterior y va a haber que investigarlo hasta las últimas consecuencias”.

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Agregó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época (Nicolás Grau) puede tener responsabilidades políticas” e insistió en que “se tiene que investigar y si hay responsabilidad políticas. El ministro de Economía tiene que asumir”.

Mas en todo caso descartó que estén en duda los datos recopilados en la encuesta afirmando que “los datos no se ponen en duda”. Sin embargo, subrayó que “efectivamente estos son hechos graves y hay que investigarlo”.

A la salida del comité económico realizado en La Moneda, Mas volvió a abordar el tema afirmando que “estos son hechos graves, lo que ha pasado está en la administración anterior. Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente puede haber responsabilidades políticas del ministro (Nicolás) Grau, el ministro de Economía de ese momento”.