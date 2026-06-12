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Nido puertas adentro: los detalles del nuevo proyecto de Territoria en el ex edificio Enel

La mitad de las nuevas oficinas del ex edificio Enel, hoy en manos de la inmobiliaria, ya está arrendada por actores ligados al mundo startup. Eso en la torre central del Nodo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). Abajo se prepara el terreno para transformar los 9 mil metros cuadrados en un nuevo polo de innovación, con salas de eventos, espacios culturales, y un importante mercado urbano. Todo en torno a una plaza y en conexión con el emblememático edificio.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez MUT Innovación Inmobiliario Startups
<p>Nido puertas adentro: los detalles del nuevo proyecto de Territoria en el ex edificio Enel</p>

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