Nido puertas adentro: los detalles del nuevo proyecto de Territoria en el ex edificio Enel

La mitad de las nuevas oficinas del ex edificio Enel, hoy en manos de la inmobiliaria, ya está arrendada por actores ligados al mundo startup. Eso en la torre central del Nodo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). Abajo se prepara el terreno para transformar los 9 mil metros cuadrados en un nuevo polo de innovación, con salas de eventos, espacios culturales, y un importante mercado urbano. Todo en torno a una plaza y en conexión con el emblememático edificio.

Hacía un buen tiempo que los socios de Territoria -Francisco Rencoret (arquitecto), Ignacio Salazar (abogado) y Nicolás García (ingeniero comercial) miraban con ganas el centro de Santiago. El casco histórico reunía condiciones que, a ojos de los empresarios, el resto de la ciudad no tiene: edificios patrimoniales “de primer nivel”; la mejor conectividad de Metro; un alcantarillado que no se inunda; red eléctrica soterrada y la mayor concentración de museos de la capital.

Entonces hubo un momentum, dice Salazar, en el que actores públicos y privados pusieron sus esfuerzos detrás de la reconversión del centro, hace unos tres años, que les sirvió de impulso. “Una ciudad vibrante no puede subsistir si no tiene un corazón vibrante. Y todos los procesos de reconversión de ciudades exitosas han partido por la reconversión de su centro. Dijimos: ‘queremos ser protagonistas de ese proceso’”, asegura el abogado.

La oportunidad se materializó en 2023 cuando Enel decidió vender su emblemático edificio en Avenida Santa Rosa, el mismo cuyas escaleras exteriores ardieron en llamas durante el estallido social.

Lo que ocurrió fue una operación cruzada: Territoria compró el histórico edificio y Enel trasladó a su vez sus oficinas al MUT, a la torre 2 (los 17 pisos). Al mismo tiempo la inmobiliaria se mudó desde MUT al piso 13 de Santa Rosa 76 para desde allí desarrollar un centro de innovación con un mercado urbano en pos de recuperar el centro. Al nuevo complejo lo llamó NIDO Lucía.

Nuevo MUT

El Nodo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) se levanta sobre 9 mil metros cuadrados (prácticamente una manzana completa) en torno al edificio existente: una pieza de arquitectura moderna diseñada en 17 pisos por Luis Larraguibel, Gastón Etcheverry, Jorge Aguirre y Emilio Duhart en los años 60. La construyó Endesa cuando era una empresa estatal y albergó las operaciones de la compañía durante seis décadas, pasando por su fase privada, controlada por españoles y controlada por italianos como Enel Chile.

El plan contempla resignificar ese edificio -hoy convertido en centro de innovación- y construir nuevos espacios afuera: recuperar la casona patrimonial que está en la esquina del terreno y transformarla en un centro cultural con exposiciones itinerantes -para eso están en conversaciones con el MIM-; y levantar sobre el podio un mercado urbano con edificaciones de madera, una plaza y un centro de eventos para unas 500 personas hacia la calle Santa Rosa. Este último, construido en madera, simula un nido.

“Estamos desarrollando un concepto de que todo esté inserto dentro de un jardín, que es lo que le falta al centro de Santiago: la conexión de las personas con la naturaleza”, dice Salazar.

Tal como sucedió en MUT, el desarrollo viene acompañado de un plan urbano para el entorno. Territoria está en conversaciones con Metro, la Municipalidad de Santiago y la Gobernación Regional para reducir Av. Santa Rosa de seis pistas a tres para ganar esa diferencia en espacio público, aprovechando que por ahí pasará la nueva Línea 9 del Metro (de Estación Central a Puente Alto) con una ampliación de la estación Santa Lucía en la esquina de Marcoleta.

La excavación comienza en noviembre y demora siete meses.

Por ahora ya se ven algunas excavaciones preliminares pero no de construcción sino que buscan arqueología. Luego la construcción de las obras demoraría 24 meses, con lo que el proyecto estaría terminado hacia 2029.

Pero como ya están operativas las oficinas, la empresa ya creó un plan de seguridad mediante el cual 24 guardias rondan el perímetro en turnos de seis y dos motos.

El estilo del edificio principal -de hormigón armado, plantas libres sin columnas y ventanales amplios- se mantiene en el nuevo proyecto. Los mayores cambios ya se ven en el hall de acceso a la torre, donde Territoria instaló dos cafés, mucho fierro negro y plantas verdes, al estilo MUT.

Por dentro, las oficinas están siendo reacondicionadas con un estilo moderno que responde a la llegada de nuevos inquilinos vinculados a la innovación y las startups. Por eso hay mesas que suben al techo para transformar los espacios en lugares de eventos, grandes escritorios compartidos, techos negros y tuberías a la vista.

La inspiración La inspiración

Salazar viene llegando de Madrid. Y antes ha estado en giras por Nueva York y Boston -donde visitó Station F-; en París, para ver el hub impulsado por el alcalde de la ciudad, Emmanuel Grégoire, y financiado por las grandes tecnológicas; además recorrió referentes en Finlandia y visitó CIC en Miami. En Chile los socios han seguido de cerca al Centro de Innovación de la Universidad de los Andes y al Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, que si bien tienen un perfil más académico, sí son una inspiración en cuanto al propósito que tiene la empresa en mente: potenciar la innovación y el emprendimiento.

Pasó lo mismo que con el MUT, donde miraron muchas referencias, pero terminaron desarrollando un modelo propio. “No hicimos ni el modelo de Time Out, ni el de Borough Market”, explica Salazar. “Aquí va a salir algo con elementos de todos esos lugares, pero distinto, adecuado a la idiosincrasia y a la normativa nacional. No hacemos copy paste. Todos los proyectos son distintos.” No sólo respecto del referente, sino también entre sí.

En NIDO, el modelo de negocios de Territoria es el de una “plataforma” que combina distintos ingresos. Lo explica Salazar: “Estamos evolucionando desde un modelo tradicional de real estate hacia uno más elaborado. Nos estamos concibiéndo como una plataforma que toma todos los elementos que requiere este centro de innovación y los conjuga, los integra y los potencia. Y de esos elementos salen distintas derivadas de negocio, como por ejemplo: arriendos de paso; desarrollo de eventos; membresías para ser parte de este ecosistema, sin necesariamente tener un espacio físico; participaciones de capital en las startups. Un venture capital, por ejemplo, puede tener un convenio con nosotros de manera de tener un first look a las startups y pagar por eso”.

Las universidades, agrega, pueden ser parte del ecosistema sin ocupar un piso, a través de convenios, profesores y apoyo en investigación.

Los inquilinos

Los primeros en gestionar su aterrizaje en el edificio fueron Startup Lab.01. El cofundador de NotCo Pablo Zamora, siendo presidente de Fundación Chile, fue quien hizo el gancho entre la empresa y Corfo para que arrendara ahí cuatro pisos y construyera dos laboratorios: uno seco y uno húmedo. Son en total 4 400 m2 para startups con foco en climatech, biotech, ciencia, tecnología y energía. En enero la entidad inauguró sus nuevas dependencias, con la asistencia del entonces Presidente Gabriel Boric.

Un mes antes se instaló en el piso 8 el Hub Metropolitano, política pública del Gore de Santiago, ejecutada por Fundación Chile, que funciona como articulador entre el sector público, la academia y el mundo privado para democratizar el acceso a herramientas para las MIPYMES. En la tarde del martes el piso está desbordado de gente dividida en distintos talleres.

En julio se sumará también Start-Up Chile al piso 9. Y en el 12 se armaron espacios de cowork y oficinas flexibles.

En el piso 17, donde estuvieron durante años las elegantes salas de directorio de la empresa eléctrica, se están habilitando salas para eventos y espacio para reuniones y eventos de los residentes de NIDO y externos.

En total está colocado cerca del 75% del edificio.

¿Salir de Chile?

En el piso 13 trabajan las 90 personas de Territoria. Todas, en paralelo, en varios frentes. NIDO es sólo uno de ellos. El MUT aún no termina; además está en marcha la compra del edificio de la Bolsa de Santiago -sujeta a la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales- para transformarlo en un mercado urbano con sello cultural y comercial, anclado por una gran librería, tipo Ateneo de Buenos Aires. En carpeta además está el proyecto en Manquehue con Apoquindo en conjunto con Felipe Ibáñez, que tendrá un componente importante de oficinas y residencias y un mercado urbano más reducido.

La arquitectura de cada proyecto va por encargo: cada edificio tiene su arquitecto, pero el concepto y el brief nacen de un grupo interno que discute y define cada propuesta. En el caso de NIDO son Polidura Arquitectos + TAA Arquitectos.

¿El “proyecto Estoril” para construir otro MUT? “No existe”, responde Salazar.

La firma ya mira más allá de Chile, aunque sin apuro. “Siempre se nos llena el pipeline local y los equipos no dan abasto”, admite el gerente general.

El plan es ordenado: primero regiones, después el extranjero. “Pero yo creo que en unos cinco años vamos a estar afuera de todas maneras”, remata.