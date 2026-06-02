Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
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Tras recibir la venia de la Fiscalía Nacional Económica en mayo, el holding financiero Toesca y TC Latin American Partners concretaron la toma de control de Primus Capital, factoring antes en manos del empresario Raimundo Valenzuela.
A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma anunció que se completó el cambio en su malla propietaria, en que las sociedades Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, Inversiones Estrella del Norte Limitada e Inversiones Los Cactus vendieron la totalidad de sus acciones a la sociedad Greenbridge SpA, joint venture entre Toesca y TC, que pasó a ser dueña del 90% de la compañía.
El 10% restante quedó en manos de Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada, ligada al actual vicepresidente ejecutivo del factoring, Eduardo Guerrero.
De esta manera, Valenzuela dejó la propiedad de la firma.
Bezanilla liderará directorio
Tras la formalización del negocio, Toesca y TC tomaron rápidamente las riendas del negocio. En una junta extraordinaria posterior al cierre de la transacción, se tomó conocimiento de la renuncia de los directores anteriores y el nombramiento de un nuevo directorio, mayoritariamente compuesta por miembros de la gestora chilena.
De esta manera, la nueva mesa se integra por el socio y director ejecutivo de Toesca, Alejandro Bezanilla, quien fue designado presidente del directorio. La instancia la completan los socios de la firma chilena, Alejandro Montero y Manuel Ossa Parot, el socio de TC, Daniel Grunberg, y la socia de Prieto Abogados, Isabel Wolleter.
Guerrero, por su parte, se mantendrá como vicepresidente ejecutivo.
La renovación completa del directorio constituye la primera señal de la nueva etapa que buscan imprimir los controladores al factoring, luego de concretar la adquisición anunciada a comienzos de año
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