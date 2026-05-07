Utilidad neta del colombiano grupo ISA cae 20% en primer trimestre
Por su parte, el Ebitda se contrajo un 9% contra el primer trimestre del año pasado a 2,2 billones de pesos.
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La utilidad neta del conglomerado empresarial colombiano ISA se contrajo un 20% interanual en el primer trimestre a 558.000 millones de pesos (US$ 150,5 millones), informó la firma.
Los ingresos operacionales de ISA, controlada por el conglomerado energético Ecopetrol disminuyeron un 4% interanual entre enero y marzo a 3,9 billones de pesos, precisó la compañía en un comunicado a la Superintendencia Financiera el miércoles en la noche.
"Estas variaciones se explican principalmente por el menor crecimiento de los escaladores contractuales, que afectó la actualización por corrección monetaria de activos de contrato y financieros, especialmente en Brasil y Chile; sumado al efecto de conversión derivado del fortalecimiento del peso colombiano frente a las monedas de la región", explicó la empresa.
Por su parte, el Ebitda se contrajo un 9% contra el primer trimestre del año pasado a 2,2 billones de pesos.
ISA ejecutó inversiones por 1,5 billones de pesos en el primer trimestre, un 10% superiores a las del mismo periodo del año previo, concentradas principalmente en transmisión de energía, negocio que representó el 93% de los recursos.
Por su parte, ISA -que tiene negocios de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Centroamérica y Argentina a través de 51 filiales y subsidiarias-, cerró el primer trimestre con una caja de 3,6 billones de pesos.
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