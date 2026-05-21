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Crisis en Bolivia: Presidente Paz cambia a su ministro de Trabajo en medio de protestas y bloqueos

La modificación contempló la salida de Edgar Morales, quien había sido cuestionado por organizaciones sindicales y sectores obreros. En su reemplazo, fue designado Williams Bascopé, abogado de origen aimara.

Por: Karen Flores

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 18:45 hrs.

Bolivia protesta Presidente Cambio de gabinete Economía latinoamericana América Latina Política crisis Karen Flores
<p>Crisis en Bolivia: Presidente Paz cambia a su ministro de Trabajo en medio de protestas y bloqueos</p>

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