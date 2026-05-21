Crisis en Bolivia: Presidente Paz cambia a su ministro de Trabajo en medio de protestas y bloqueos

La modificación contempló la salida de Edgar Morales, quien había sido cuestionado por organizaciones sindicales y sectores obreros. En su reemplazo, fue designado Williams Bascopé, abogado de origen aimara.

En medio de la crisis política y social que aqueja a Bolivia, el Presidente Rodrigo Paz nombró a un nuevo ministro de Trabajo como parte de su plan de reorganización de gabinete, con el objetivo de intentar calmar las protestas que exigen su renuncia.

En esa línea, la primera modificación contempló la salida de Edgar Morales de la cartera de Trabajo, quien había sido cuestionado por organizaciones sindicales y sectores obreros. En su reemplazo, fue designado Williams Bascopé, abogado de origen aimara.

El mandatario ya había adelantado este miércoles que realizaría ajustes en su equipo de gobierno con el objetivo de incorporar las demandas y opiniones de distintos sectores sociales que han protagonizado las manifestaciones desde comienzos de mes.

A través de un mensaje difundido por el gobierno, el Ejecutivo reiteró además la disposición de su administración al diálogo y aseguró que las organizaciones sociales continuarán teniendo espacios de negociación con las autoridades.

En medio de los anuncios de cambios de gabinete, Paz también informó la creación del Consejo Económico y Social (CES) para enfrentar la ola de protestas, bloqueos y enfrentamientos que mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto.

Según explicó el Presidente, dicha instancia buscará abrir espacios de debate con organizaciones sociales y otros sectores ciudadanos para incorporarlos en la toma de decisiones del Ejecutivo, mediante un equipo que pretende ser más ágil y cercano a la ciudadanía, con capacidad de escucha y respuesta frente a un escenario agravado por el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

“Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar para construir gobierno conjunto”, expresó el mandatario, quien además aseguró que busca evitar que las normativas impulsadas por su administración sean interpretadas como medidas destinadas a privatizar servicios o elevar tarifas.