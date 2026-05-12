Perú: López Aliaga está quedando fuera del balotaje e insiste en fraude electoral en el que involucra "a la gente de Boric"

Entre tanto, el Jurado Nacional Electoral avanza en la definición de la segunda vuelta, a la que estarían pasando Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Mientras avanza el proceso de revisión de las actas observadas de la elección presidencial en Perú, la candidatura del izquierdista Roberto Sánchez se va consolidando como el competidor de Keiko Fujimori en el balotaje agendado para el 7 de junio.

Así, va quedando en el camino el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha asegurado en múltiples ocasiones que hubo un fraude electoral que lo perjudicó, a pesar de que observadores internacionales, entre ellos los de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), negaron que existan pruebas al respecto.

Contra todo, el exalcalde de Lima ha insistido en su tesis. Este domingo López Aliaga sugirió que el expresidente Gabriel Boric, junto a otros agentes extranjeros, estaría implicado en un complot en su contra.

"Se están arrogando el poder de nombrar presidentes", dijo este domingo en diálogo con el canal digital CTV Perú, donde le consultan quién financiaría esto, respondiendo: "Hay tres fuerzas gravísimas en contra del Perú. Toda la marea negra, de corrupción como Odebrecht, Club de la Construcción, de Graña y Monteros... Ahí se junta toda la porquería de grupos empresariales corruptos con lo que es la extrema izquierda. Y viene la marea roja, que son las narcodictaduras que están mirando '¿dónde diablos recalamos?' Bolivia, la gente de Chile -también- de Boric, que ha perdido. ¿Tú no crees que están aquí en Perú? Diciendo: '¿De dónde vamos a sobrevivir?' Al único país que tiene reservas por US$ 100.000 millones".

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Más tarde esta semana ofreció una entrevista a CNN donde López Aliaga fue consultado por las pruebas del fraude que denuncia, sin poder ofrecerlas.

Los dardos que apunta contra el empresariado doméstico peruano se dan luego de que el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, se sumara al rechazo de la existencia de un fraude electoral.

Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó las proclamaciones descentralizadas de los resultados de la elección del 13 de abril, paso previo a la proclamación nacional que tendría lugar este viernes 15.