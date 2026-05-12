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Perú: López Aliaga está quedando fuera del balotaje e insiste en fraude electoral en el que involucra "a la gente de Boric"

Entre tanto, el Jurado Nacional Electoral avanza en la definición de la segunda vuelta, a la que estarían pasando Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 15:59 hrs.

Perú segunda vuelta elecciones elecciones presidenciales Francisca Guerrero
<p>Perú: López Aliaga está quedando fuera del balotaje e insiste en fraude electoral en el que involucra "a la gente de Boric"</p>

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