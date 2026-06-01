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El mercado da a De la Espriella un 81% de probabilidad de convertirse en el próximo Presidente de Colombia

Se estima que el outsider de derecha sumará los 1,6 millones de votos que consiguió la derecha tradicional de Paloma Valencia. De todas maneras, para el balotaje le basta con una mayoría simple.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 09:30 hrs.

Colombia elecciones presidenciales Política América Latina Latinoamérica Francisca Guerrero
<p>El mercado da a De la Espriella un 81% de probabilidad de convertirse en el próximo Presidente de Colombia</p>

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