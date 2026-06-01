El mercado da a De la Espriella un 81% de probabilidad de convertirse en el próximo Presidente de Colombia

Se estima que el outsider de derecha sumará los 1,6 millones de votos que consiguió la derecha tradicional de Paloma Valencia. De todas maneras, para el balotaje le basta con una mayoría simple.

Con una participación récord de 57,7%, que implica de 2,4 millones de votantes adicionales en relación a la presidencial previa, los colombianos contradijeron las encuestas que daban por ganador de la primera vuelta al oficialista Iván Cepeda, para dejar en ese lugar de ventaja al independiente de derecha, Abelardo de la Espriella.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en nosotros y se unieron a este proyecto. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo, y para cambiar la historia de Colombia. Por ahora, vamos a celebrar esta victoria de quienes nunca hemos vivido del Estado ni de la politiquería, frente a los de siempre”, dijo De la Espriella, quien se enfrentó por primera vez a una elección popular.

Este lunes Polymarket le da al candidato outsider un 81% de probabilidades de convertirse en el próximo Presidente de Colombia, frente al 18% de Cepeda. La clara fotografía que entrega la mayor plataforma global de mercados de predicción obedece en buena medida a los resultados de la develadora jornada del domingo.

Y es que De la Espriella no solo festeja el quedarse con el 43,7% de las preferencias de cara al balotaje agendado para el 21 de junio, sino que también con las amplias posibilidades de sumar los votos de Paloma Valencia, la candidata del uribismo -derecha tradicional colombiana- que quedó en tercer lugar con el 6,92%, equivalentes a 1,6 millones de votos. En tanto, Cepeda logró el 40,9% con el 100% de las mesas escrutadas.

“La gran mayoría de los votos para Paloma Valencia irán a parar a él”, señaló la politóloga de la Universidad de los Andes de Bogotá, Sandra Borda. “Algunas personas del centro están asustadas ante la idea de alguien como De la Espriella y votarán un poco más por Cepeda. Pero incluso con esos votos, no parece que Cepeda vaya a ganar”.

En una línea similar, el director de Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, plantea que “el impulso está del lado de De la Espriella, quien logró una gran sorpresa al derrotar a Cepeda, a pesar de no haber participado nunca en una elección popular y de carecer del respaldo de los partidos políticos y las maquinarias políticas tradicionales”.

El Presidente argentino Javier Milei felicitó a vencedor de la primera vuelta en una publicación en X , señalando que el resultado "refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años".