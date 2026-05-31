Colombia elige Presidente: derechista De La Espriella y carta de izquierda Cepeda se perfilan para la disputa en segunda vuelta
La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.
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El empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el candidato izquierdista Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta el 21 de junio, tras no lograr el domingo ninguno de los dos el número de votos necesario para imponerse en primera ronda.
Con el escrutinio del 62,66% de las mesas de votación, De La Espriella obtuvo un 44,2% de los votos, mientras Cepeda logró un 41%, según los cómputos de la Registraduría.
En tercer lugar se ubicó la senadora y candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 6,62% de los sufragios. La política era apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.
De La Espriella, de 47 años, propone reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%, bajar impuestos y fortalecer el sector minero-energético a través de la reactivación de la exploración y explotación de petróleo.
Entre sus principales propuestas figuran una política de seguridad de mano dura contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles de alta seguridad.
Cepeda, filósofo de 63 años y congresista desde 2010, cuyo padre, un dirigente comunista, fue asesinado en 1994 en un ataque de paramilitares en Bogotá, propone ampliar los programas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales.
También plantea cambios al sistema tributario, incluidos impuestos a los altos patrimonios y la reducción de exenciones a grandes empresas, además de la posibilidad de impulsar una reforma constitucional si no logra acuerdos con los partidos políticos y los gremios económicos para aprobar sus reformas.
Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar.
Las autoridades desplegaron 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para la seguridad del proceso electoral, en medio de un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
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