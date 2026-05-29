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Trump se reunirá este viernes en la Sala de Crisis para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán

Así lo afirmó el mandatario en Truth Social, donde detalló sus exigencias para la nación persa, lo que incluye una reapertura de Ormuz y el compromiso de no desarrollar jamás un arma nuclear.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 11:24 hrs.

Trump Estados Unidos medio oriente guerra Irán Francisca Guerrero
<p>Trump se reunirá este viernes en la Sala de Crisis para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán</p>

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