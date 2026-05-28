Comité de Ministros da luz verde a proyectos que suman más de US$ 700 millones de inversión y deja en suspenso reclamaciones por megalínea Kimal-Lo Aguirre

La instancia decidió mantener la calificación ambiental favorable de -por ejemplo- desarrollo portuario Copiaport-e; y del Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II. Además, se mantuvo la calificación negativa del proyecto Punta Puertecillo.

El Comité de Ministros -instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- revisó este jueves las reclamaciones asociadas a cuatro de cinco proyectos que estaban contemplados en la citación que tenía en juego US$ 2.215 millones, dejando en suspenso si la megalínea Kimal-Lo Aguirre logrará superar la valla.

En concreto, la instancia decidió mantener la calificación ambiental favorable de tres iniciativas por US$ 715,5 millones: el desarrollo portuario Copiaport-e; Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II, y la continuidad operacional del Relleno Sanitario Los Ángeles. Eso sí, mantuvo la calificación negativa del proyecto Punta Puertecillo.

Primero, se revisaron las cinco reclamaciones vinculadas a participación ciudadana que tenía Copiaport-E, de Copiaport-e Operaciones Marítimas SpA, que involucra US$ 450 millones, el cual contempla la construcción y operación de infraestructura portuaria en las comunas de Caldera y Copiapó.

Luego, fue el turno del análisis de la continuidad operacional del Relleno Sanitario Los Ángeles para Extensión de Vida Útil de Proyecto Centro Integral de Tratamiento de Residuos. La iniciativa, de KDM S.A., se ubica en la Región del Biobío y cuenta con una inversión de US$15, 5 millones.

Siguió el Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II, ubicado en la Región de Atacama, con US$250 millones de inversión y que contempla la construcción y operación de una central generadora de 159,6KW para ser inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Y lo último que se revisó fue la reclamación del titular del proyecto Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo, que buscaba revocar la calificación desfavorable del proyecto de US20 millones, cuyo objetivo es el desarrollo de parcelas rurales en la comuna de Litueche en la Región de O´Higgins.

La instancia sesionó por sexta vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast. Con esto, según destacaron desde el gobierno, en menos de tres meses de gestión, el órgano ya ha revisado 16 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando así un monto de inversión de más de US$ 6.941,2 millones.

La iniciativa más esperada y que concentraba buena parte de la inversión en esta citación era la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta y Santiago, el cual involucra US$ 1.480 millones. La iniciativa de Conexión Kimal-Lo Aguirre -que se erige como la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua y busca entrar en operación en mayo de 2029- enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana.