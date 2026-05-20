Suman casi US$ 3.000 millones en inversión: Comité de Ministros destraba proyectos Volta, Urbanya y Ciclón-Exploradora

Quedó pendiente revisar las reclamaciones a la regularización de Punta Puertecillo, la otra iniciativa que estaba contemplada en la citación de la jornada.

Este miércoles se realizó una nueva sesión del Comité de Ministros que originalmente se materializaría el lunes, pero fue reprogramada por motivos de fuerza mayor. En la instancia -integrada por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería- se confirmaron las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables de tres proyectos que suman US$ 2.828 millones de inversión.

Así, se rechazaron las reclamaciones que estaban en revisión respecto a estas obras.

Primero, se descartó una reclamación vinculada a Participación Ciudadana del proyecto Minero Ciclón Exploradora, de Eco Earth Elements SpA, el cual involucra una inversión de US$ 125 millones. La iniciativa, ubicada en las regiones de Antofagasta y Atacama, tiene como objetivo la explotación de dos minas subterráneas con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos presentes en ambas vetas, principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro, estimando una vida útil de 16 años de operación.

Luego, se desestimaron dos reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana del proyecto Volta, de la compañía MAE, con US$ 2.500 millones de inversión, el cual se erigió como la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en lograr una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Este complejo, ubicado en la Región de Antofagasta, contará con una capacidad de producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco, el que será transportado a través de un ducto hacia uno de los terminales del sector portuario de Mejillones, desde donde será distribuido.

En relación con la producción de hidrógeno, contempla una producción máxima total de 110.000 toneladas anuales de hidrógeno. Para el abastecimiento de energía renovable, en tanto, considera la habilitación de una planta solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad nominal en un área de aproximadamente 900 hectáreas.

Y, en tercer lugar, se rechazó una reclamación vinculada a Participación Ciudadana de Urbanya Etapa 1, de Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel S.A. (ligada a la familia Santa Cruz), el cual tiene una inversión de US$ 203 millones. Este contempla una urbanización de 224,26 hectáreas de superficie, para 1.183 viviendas y equipamientos al oriente del estero Lampa en la comuna de Pudahuel, a lo que se sumarán obras de acceso y la puesta en valor de la Laguna Las Lilas.

Eso sí, en la instancia quedó pendiente el cuarto proyecto que figuraba en la citación, el cual no se alcanzó a revisar. Se trata de "Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo", de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, por US$ 20 millones, por una reclamación del titular.

El balance del trabajo del Comité

En un comunicado, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, destacó que “como Secretaría Técnica del Comité de Ministros, hemos agilizado procesos para resolver de forma más eficiente los recursos de reclamación. Para ello, el comité ha sesionado cinco veces en menos de 50 días, revisando 12 proyectos con una inversión de más de US$ 6 mil millones. También, dijo, "estamos cumpliendo, en paralelo, las reclamaciones que resuelve el propio SEA, por lo que estamos avanzando en el cumplimiento del mandato del Presidente en destrabar iniciativas de inversión que se encontraban con recursos administrativos pendientes".

El ministro del Medio Ambiente (s), José Ignacio Vial, resaltó que “tenemos el compromiso de agilizar los procesos de evaluación ambiental, entregando certezas a todos los actores, con el foco en proceder siempre con los más altos estándares técnicos”.

Tras despejarse el camino para el proyecto Volta, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “el hidrógeno y el amoníaco verde son una increíble posibilidad para Chile. Como hemos dicho en otros momentos, hoy por hoy representan aún una tecnología cara, por lo que pierde competitividad en el mercado, pero eso no significa que no debemos avanzar en proyectos como estos que además significan empleo para los chilenos y chilenas".

Desde el Ministerio, añadió, "hemos dejado claro que nuestra visión es tener toda la legislación y la normativa al día para, cuando sean elementos competitivos, no comencemos de cero”.