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Escala contienda por proyecto Alto Santorini en Reñaca: inmobiliaria presenta recurso de reposición a Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar

La empresa alega que la caducación del permiso de construcción no procede ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales. El representante legal aseguró que la firma ejercerá sus “derechos en las instancias pertinentes”.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 17:15 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Inmobiliario justicia Construcción constructora Viña del Mar
<p>Escala contienda por proyecto Alto Santorini en Reñaca: inmobiliaria presenta recurso de reposición a Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar</p>

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