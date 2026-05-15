La transición energética llega a Rapa Nui: Portillo y Toyota Chile llevan a la isla los primeros autos híbridos para turistas

La iniciativa busca reducir en hasta 40% las emisiones de CO₂ sin depender de infraestructura de carga eléctrica, una de las principales barreras para la transición energética en zonas aisladas.

La transición energética comenzó a dar uno de sus primeros pasos concretos en Rapa Nui. La isla incorporó por primera vez vehículos híbridos a su flota turística, en una experiencia que busca probar soluciones de movilidad de bajas emisiones en uno de los territorios más aislados del país.

La iniciativa fue impulsada por Portillo junto a Toyota Chile y contempla la operación de modelos Yaris Cross Hybrid y Corolla Cross Hybrid a través de la empresa local Rent a Car Toki, enfocada en servicios turísticos.

El proyecto adquiere relevancia por las condiciones particulares de la isla, donde el desarrollo de infraestructura de carga eléctrica presenta mayores complejidades logísticas y costos. En ese escenario, la apuesta se enfocó en vehículos híbridos autorecargables, que no necesitan conectarse a la red eléctrica y que permiten disminuir hasta en 40% las emisiones de CO₂ frente a modelos convencionales.

Además de incorporar los vehículos, el plan considera capacitación técnica para mecánicos locales, con el objetivo de desarrollar capacidades de mantención en la isla para este tipo de tecnologías.

“La llegada de los primeros autos híbridos a Rapa Nui representa un paso concreto en nuestra estrategia Beyond Zero, que busca democratizar el acceso a la movilidad sustentable en todo Chile, incluso en sus territorios más remotos, sin dejar a nadie atrás” señaló el director de Toyota Chile, Ignacio Funés.

El ejecutivo agregó que “estos vehículos híbridos autorecargables son ideales para un ecosistema como Isla de Pascua, ya que ofrecen una reducción importante de emisiones sin requerir de infraestructura adicional de carga, gracias a su capacidad de regenerar energía durante la misma conducción”.

Desde Portillo, en tanto, destacaron el carácter piloto de la experiencia para territorios aislados. “Este tipo de proyectos requiere no solo de nuevas tecnologías, sino también de nuestra capacidad de acompañar su implementación y capacitación en territorios exigentes” indicó Francisco Guerra, gerente de marca Toyota en Portillo.

Transición energética en territorios aislados

La llegada de estos vehículos ocurre en medio del debate sobre cómo avanzar en descarbonización y movilidad sustentable en zonas extremas o aisladas, donde la infraestructura eléctrica aún es limitada. Según el documento, experiencias como la de Rapa Nui permitirán evaluar qué tecnologías pueden implementarse de manera efectiva en territorios con mayores dificultades logísticas.

La ingeniera en recursos renovables y activista medioambiental de Rapa Nui, Vairoa Ika, valoró la iniciativa y apuntó al impacto ambiental en la isla. “Hoy más que nunca necesitamos tomar decisiones responsables que realmente cuiden nuestro entorno y lugar que llamamos hogar. Por esto, la incorporación de tecnologías más limpias, como los vehículos híbridos es una necesidad”, comentó.

La tecnología híbrida utilizada combina un motor de combustión con uno eléctrico y recarga sus baterías durante la conducción, especialmente en frenadas y desaceleraciones, evitando depender de electrolineras o infraestructura externa.