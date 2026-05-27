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Tras aprobación de Puerto Exterior de San Antonio fundación advierte impactos sobre humedal y evalúa acciones

La Fundación Cosmos cuestionó la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto portuario de US$ 4.450 millones y acusó falencias técnicas en el análisis de impactos sobre el Humedal Río Maipo y Lagunas de Llolleo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 14:20 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Valparaíso puertos evaluación ambiental SEIA Logística
<p>Tras aprobación de Puerto Exterior de San Antonio fundación advierte impactos sobre humedal y evalúa acciones</p>

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