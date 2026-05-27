Quiroz toma distancia de acusación constitucional contra Grau y condena colusión denunciada por la FNE contra Pluxee y Edenred

El ministro de Hacienda dijo que "estos delitos tienen que ser perseguidos con el máximo de celo".

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia ante la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano contra su antecesor, Nicolás Grau, luego del error denunciado por el Ejecutivo que derivaría en US$ 10.600 millones de empeoramiento del déficit fiscal que no se estarían reconociendo como una mayor deuda para el período 2026 a 2030.

En el marco de una actividad con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, donde revisaron la implementación del primer sistema de cámaras lectoras de patentes de vehículos de carga para combatir la evasión y el comercio ilícito en el control carretero del SII en Angostura, el secretario de Estado manifestó que una acusación constitucional es potestad de los parlamentarios y que como ministro de Hacienda no le cabe un rol al respecto.

De hecho, manifestó que la investigación interna para determinar un potencial error en las proyecciones de deuda está radicado en la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que él no participará en aquello.

"Tampoco me corresponde participar en ningún caso (en la acusación constitucional), es una decisión de los parlamentarios con sus criterios propios. Nosotros estamos enfocados en el futuro, estamos enfocados en cómo ordenar las finanzas públicas, estamos trabajando hacia adelante y sobre todo mejorando la credibilidad de las instituciones y, sobre todo, cómo opera nuestra institución fiscal", planteó.

También, señaló que espera que el anuncio de la acusación constitucional no afecte el trámite del proyecto misceláneo, que se inicia justamente la próxima semana en el Senado.

"La verdad es que nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos", agregó.

El titular de Hacienda explicó que la discusión técnica respecto de si existió o no un error de proyección en los cálculos de deuda se llevará a cabo entre el ministerio, la Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

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Colusión Pluxee-Edenred

Al cierre de su intervención, Quiroz fue consultado por la eventual colusión que denunció la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) contra las empresas de servicios de alimentación corporativa Pluxee Chile, que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo, y Edenred Chile, por asignarse zonas de operacion o cuotas de mercado, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021.

El ministro de Hacienda fue enfático en señalar que condena los hechos denunciados.

"Estos delitos tienen que ser perseguidos con el máximo de celo. Hay instituciones, la Fiscalía Nacional Económica, una institución independiente, persigue el delito. El Tribunal de la Competencia es independiente, revisa los antecedentes y después hay apelaciones de la Corte Suprema, que también es independiente, que toma la decisión final", recalcó.

Control carretero

Quiroz y Trujillo revisaron los avances en la implementación del primer sistema de cámaras lectoras de patentes y uso de tecnología para combatir evasión y delitos tributarios de vehículos de carga, tecnología instalada a la salida del peaje Angostura, Ruta 5 Sur en dirección a Santiago, con el objetivo de optimizar la fiscalización de camiones y similares mediante inteligencia artificial y algoritmos de riesgo.

Según explicó el SII, la iniciativa se enmarca en el fortalecimiento de la lucha contra la evasión tributaria, la informalidad y delitos asociados al crimen organizado, y perseguir el correcto cumplimiento tributario de los más 196 mil contribuyentes que registran como actividad económica el transporte de carga por carretera en el país.

Quiroz señaló que este sistema “permitirá aumentar el control sobre aquellos vehículos de carga que ingresan a la capital de tal manera de asegurar que sus mercaderías y cargas, cumplan con las normativas tributarias vigentes, pero muy importante también, entregando más antecedentes en caso de eventuales acciones ilícitas”.

Cabe recordar que existe un sistema de cámaras tanto en la carretera como en el ingreso al control de Angostura, por lo que los vehículos que no ingresan al control quedarán registrados en el sistema mediante la fotografía de los camiones y sus patentes, información que será utilizada para efectuar fiscalizaciones posteriores a los transportistas dueños de los vehículos evasores.

Por otro lado, los vehículos de carga que ingresan a la zona de control deberán detenerse frente a un semáforo en rojo. Luego, a través de cámaras lectoras de patentes instaladas en la caletera se leerá la información registrada para el vehículo, y un modelo de machine learning seleccionará automáticamente los vehículos para la fiscalización presencial, a quienes se les encenderá una señal luminosa verde (flecha diagonal derecha) para ingresar a la zona de verificación. En caso de no ser seleccionado, la luz verde con una flecha diagonal izquierda encendida, indicará que puede avanzar y seguir su camino sin detención.

En caso de no ser requerido para el control o, deliberadamente no acceder a la verificación pese a ser seleccionado, la información del vehículo quedará registrada a través cámaras de evasión que capturarán los datos de todos los vehículos de carga que transiten por Angostura.

El director Trujillo explicó que este proyecto representa una transformación para hacer más eficiente la capacidad fiscalizadora del servicio, “permitiendo no solo reforzar la fiscalización en terreno, si no que generar un efecto disuasivo y asegurar el correcto cumplimiento tributario, pues con este nuevo sistema registraremos todas las patentes de los vehículos de carga que circulen, independiente si son seleccionados o no para la fiscalización presencial, o si evaden el control”.

“Este sistema tecnológico también facilitará la labor de nuestros equipos de fiscalizadores en terreno para un mayor control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y, asimismo, permitirá colaborar con otras instituciones en la prevención de ilícitos asociados al transporte de carga”, agregó el director del SII.