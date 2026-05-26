Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla

César Márquez fue el único que recibió esta sanción de la estatal, en el marco del caso de la supuesta sobre estimación de la producción de cobre.

Por: Azucena González

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 18:08 hrs.

cobre Codelco producción
<p>Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

A lo Nelson Pizarro: dirigente de trabajadores de Chuquicamata dice que no van a devolver "ni un puto peso” tras bonos por error en datos de producción
2
Empresas

Tribunal rechaza demanda de Juan Pablo Hermosilla contra Pamela Hites por pago de honorarios legales
3
Internacional

Las acciones de Ferrari se desploman tras la decepción por el diseño de su primer modelo totalmente eléctrico: críticos lo comparan con vehículos "masivos"
4
Mercados

Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
5
Economía y Política

Quiroz acusa millonario error en proyección de deuda del gobierno de Boric que la llevaría a superar el límite de 45% en 2028
6
Regiones

La venganza del visón: usado antes en la elaboración de abrigos hoy es una plaga que amenaza a productores agrícolas y al turismo de Chiloé
7
Regiones

"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
8
Mercados

ILC despega casi 6% tras resultados y se posiciona como la tercera acción más rentable del IPSA en el curso de 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete