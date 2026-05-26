Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla

César Márquez fue el único que recibió esta sanción de la estatal, en el marco del caso de la supuesta sobre estimación de la producción de cobre.

El caso de la sobreestimación de producción de cobre en Codelco que salió a la luz pública la semana pasada, ya ha generado movimientos en el ámbito judicial.

César Márquez, quien es el único alto ejecutivo de la minera estatal que resultó desvinculado tras esta denuncia, contrató para su defensa al abogado Juan Pablo Hermosilla.

Márquez se desempeñaba como gerente de presupuesto y control de gestión corporativo en la estatal, cuando se desencadenó su despido conocido la semana pasada.

El caso se relaciona con una denuncia anónima que derivó en una auditoría instruida por el Comité de Auditoría Compensaciones y Ética (CACE) en la estatal, relacionada con la existencia de desviaciones en la producción de la compañía.

En simple, que habría existido una sobreestimación en la producción, apuntando la estatal a que se contabilizó una producción correspondiente a 26.875 toneladas que habrían sido reconocidas al cierre de 2025, en circunstancias que eran materiales que no cumplían con las normativas internas como para ser considerados como productos terminados.

El caso llevó a Codelco a entablar una denuncia penal, cuya indagatoria recayó en el Fiscal Regional de la Región de O’Higgins, Aquiles Cubillos.