Agrosuper y Hubtec lanzan cuarta versión de convocatoria de I+D para abordar desafíos de la industria alimentaria

La iniciativa está dirigida a universidades, institutos, centros de investigación y startups, con foco en soluciones para mejorar la seguridad y vida útil de los alimentos, economía circular, procesos productivos y sostenibilidad.

Agrosuper, en colaboración con Hubtec, lanzó la cuarta versión de su convocatoria de investigación y desarrollo (I+D), Explora IV, orientada a conectar desafíos de las distintas etapas en la cadena de valor de la compañía, con capacidades científicas y tecnológicas del mundo académico, centros de investigación y startups.

La líder de Investigación Aplicada de Agrosuper, Consuelo Sotomayor, explicó que esta nueva edición del programa busca “movilizar” los indicadores productivos de la empresa a través de la ciencia y la tecnología. “Además, ahora abrimos la participación a institutos de educación superior y startups”, señaló.

La convocatoria estará enfocada en cinco líneas de investigación: alimentos seguros y con mayor vida útil; economía circular; nuevas tecnologías de procesos de alimentos; producción animal saludable y sostenible; y energía y recursos en procesos productivos.

Sotomayor dijo que en esta edición buscarán nuevos bioprocesos para avanzar en economía circular, mediante la valorización de subproductos y la transformación de materias primas en elementos de “alto valor agregado”.

También indicó que priorizarán soluciones para optimizar la gestión ambiental y “mitigar externalidades”, por ejemplo, a través probióticos o sistemas avanzados de compostaje, además de tecnologías que fortalezcan la calidad del alimento cárnico, asegurando su inocuidad y extendiendo su vida útil.

El director ejecutivo de Hubtec, Ignacio Merino, comentó que “Explora muestra el tipo de innovación que Chile necesita escalar. La industria pone desafíos reales sobre la mesa y abre su operación como entorno de prueba, y la ciencia responde con soluciones que se validan en producción. Lo decisivo en una trayectoria de innovación no es desde dónde nace, sino que esté conectada con una necesidad concreta y cuente con un camino hacia el impacto”.

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Selección

Sotomayor dijo que los postulantes seleccionados ingresarán a un proceso de cuatro meses, enfocado en definir y ejecutar una prueba de concepto “a escala de laboratorio o en ambientes controlados” dentro de las plantas productivas de Agrosuper.

“El objetivo central de este periodo es comprobar de manera empírica si las soluciones son capaces de movilizar los indicadores clave de la compañía. Si la tecnología supera exitosamente esta validación inicial, el proyecto trasciende el programa Explora y avanza hacia una etapa de escalamiento e implementación, que contempla pilotos de mayor envergadura y que podría extenderse por unos 12 meses adicionales, dependiendo del impacto y los resultados”, añadió.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 25 de mayo hasta el 30 de junio en los sitios web de Agrosuper y Hubtec.