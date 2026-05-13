Super de Salud ordena a las isapres garantizar "acceso inmediato" a tratamientos por cáncer

Además, la entidad liderada por Fernando Riveros dijo que las aseguradoras estarán obligadas a entregar medicamentos en un máximo de 48 horas o reembolsar al paciente en tres días.

La Superintendencia de Salud, hoy liderada por Fernando Riveros, instruyó formalmente a todas las isapres del país a garantizar que "los beneficiarios con diagnóstico de cáncer accedan de forma oportuna a su tratamiento, sin enfrentar obstáculos administrativos".

La medida está relacionada a la Alerta Sanitaria Oncológica que declaró el gobierno en marzo.

Son cuatro ámbitos fundamentales los que abarca la instrucción de la Superintendencia a sus regulados: acceso inmediato al tratamiento; entrega oportuna de medicamentos; activación de coberturas GES y CAEC; y difusión de exámenes preventivos gratuitos.

Respecto al primer punto, en un comunicado, el regulador sostuvo: "Desde ahora, si el paciente cuenta con un diagnóstico emitido por un médico debidamente registrado ante esta institución, la isapre debe autorizar de inmediato su ingreso a la etapa de tratamiento dentro de la Red GES. Sin más trámites. Sin más esperas".

Segundo, instruyó que si la isapre no puede entregar inmediatamente un fármaco oncológico GES, tiene hasta 48 horas para despacharlo directamente al domicilio del paciente, sin cobros adicionales. Si ese plazo no se cumple, el paciente puede adquirir el medicamento en cualquier farmacia de su elección. En ese caso, la isapre debe reembolsar el pago en un plazo máximo de tres días, respetando el copago garantizado y sin trámites adicionales.

Coberturas especiales

En el caso de los tipos de cáncer no cubiertos por la Garantías Explícitas en Salud (GES), existe la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC). La entidad liderada por Riveros instruyó a las isapres informar "de manera proactiva" cómo acceder a dicha cobertura.

"Al momento de designar un prestador CAEC, las isapres deberán privilegiar aquel que ya atiende al paciente dentro del GES o de su plan, evitando así que tenga que comenzar desde cero con un nuevo equipo médico", dijo la Superintendencia.

Por otro lado, la orden del regulador establece que los call center estén operativos 24/7; que cada isapre habilite en su sitio web un banner especial denominado Alerta Sanitaria Oncológica con accesos directos a todas las funcionalidades; y las obligó a difundir activamente los beneficios del Examen de Medicina Preventiva (EMP) y del Plan Preventivo de Isapres (PPI).

Esto último, consiste en que las afiliadas "de entre 50 y 59 años tienen derecho a realizarse una mamografía de forma completamente gratuita, sin necesidad de contar con una orden médica previa".