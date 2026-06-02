IPSA abre en baja y pierde los 10.600 puntos mientras inversionistas siguen atentos el incierto proceso de paz en Medio Oriente
Trump dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.
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La bolsa chilena seguía cayendo en los primeros negocios de este martes, en medio de la incertidumbre que rodea el proceso de paz en Medio Oriente, y las preocupaciones en torno a la salud económica del país.
El S&P IPSA abrió con una caída de 0,5% hasta los 10.577,63 puntos, habiendo empezado junio con una fuerte caída, tras la amenaza de un bloqueo total del estrecho de Ormuz y, a nivel local, el decepcionante Imacec de abril.
En la apertura de Wall Street, que este lunes alcanzó nuevos máximos históricos a pesar de la situación en el golfo Pérsico, el Nasdaq caía 0,2%, y el S&P 500 con el Nasdaq bajaban 0,1%.
El petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 95 por barril, después de que Donald Trump volviera a mostrarse optimista sobre las negociaciones de paz con Irán, anticipando que "la próxima semana" espera llegar a un acuerdo con la república islámica.
El mandatario dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.
El Euro Stoxx 50 de la eurozona avanzaba 0,7%, mientras que el índice de Londres no tenía cambios relevantes. Al cierre de las bolsas asiáticas, destacó el fuerte avance del hongkonés Hang Seng (2,5%), seguido más de lejos por el indicador de las plazas de China continental
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