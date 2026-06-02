Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre en baja y pierde los 10.600 puntos mientras inversionistas siguen atentos el incierto proceso de paz en Medio Oriente

Trump dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 09:41 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Acciones mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Quiroz pide US$ 6.200 millones de más deuda al Congreso y sincera ajuste a crédito a empleo por situación fiscal
2
Regiones

Túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes: proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente comienza a ganar fuerza
3
Mercados

Adultos mayores, personas con discapacidad o sin teléfonos inteligentes: CMF define quiénes podrán seguir usando tarjetas de coordenadas
4
Regiones

Dueño de la emblemática constructora CIAL arriesga hasta 10 años de cárcel por fraude al fisco y provocación de insolvencia
5
Mercados

Allanan sucursal de Santander en centro de Santiago en operativo contra el Tren de Aragua: Banco reafirma "tolerancia cero" a ilícitos y colabora con diligencias
6
Empresas

Vientos de recesión entran en escena tras caída de la actividad en abril y mercado ahora ve PIB del año más cerca de 1,5%
7
Empresas

Menos consumo de alcohol y desafiante contexto en Argentina: los temas que marcarán la agenda del nuevo CEO de CCU
8
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete