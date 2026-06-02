IPSA abre en baja y pierde los 10.600 puntos mientras inversionistas siguen atentos el incierto proceso de paz en Medio Oriente

Trump dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.

La bolsa chilena seguía cayendo en los primeros negocios de este martes, en medio de la incertidumbre que rodea el proceso de paz en Medio Oriente, y las preocupaciones en torno a la salud económica del país.

El S&P IPSA abrió con una caída de 0,5% hasta los 10.577,63 puntos, habiendo empezado junio con una fuerte caída, tras la amenaza de un bloqueo total del estrecho de Ormuz y, a nivel local, el decepcionante Imacec de abril.

En la apertura de Wall Street, que este lunes alcanzó nuevos máximos históricos a pesar de la situación en el golfo Pérsico, el Nasdaq caía 0,2%, y el S&P 500 con el Nasdaq bajaban 0,1%.

El petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 95 por barril, después de que Donald Trump volviera a mostrarse optimista sobre las negociaciones de paz con Irán, anticipando que "la próxima semana" espera llegar a un acuerdo con la república islámica.

El mandatario dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.

El Euro Stoxx 50 de la eurozona avanzaba 0,7%, mientras que el índice de Londres no tenía cambios relevantes. Al cierre de las bolsas asiáticas, destacó el fuerte avance del hongkonés Hang Seng (2,5%), seguido más de lejos por el indicador de las plazas de China continental