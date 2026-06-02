Arrau ajusta su equipo en el Ministerio de Seguridad y destituye a los dos subsecretarios

El ministro a primera hora de este martes se reunió con Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet, a quienes les comunicó su decisión que responde al nuevo estilo que busca imprimir a la gestión en seguridad del gobierno.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó la renuncia de los subsecretarios de su cartera: el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

Arrau, al dar a conocer su decisión, sostuvo escuetamente esta mañana que “hay cambios en los ministerios, en los focos y en las diferentes formas de gestión, estamos en los procesos de readecuación y -como he dicho siempre- estamos todos, incluido el que habla, en constante evaluación”.

El ministro Arrau es militante del Partido Republicano y estrecho colaborar del Presidente José Antonio Kast. Llegó al Ministerio de Seguridad luego del cambio de gabinete realizado por el mandatario a poco más de dos meses de asumir debido a la deficiente gestión de su antecesora la ministra Trinidad Steinert, quien abandonó el gobierno junto a la exvocera, Mara Sedini.

Arrau a primera hora de este martes se reunió con sus subsecretarios, a quienes les comunicó su decisión y que responde al nuevo estilo que busca imprimir a la gestión en seguridad del gobierno, que quedó claro en la pasada cuenta pública retomará protagonismo con diversas iniciativas.

Entre las próximas acciones de Arrau se cuentan llevar adelante la agenda legislativa anunciada por el Presidente Kast y convocar a expertos para conformar el Consejo Consultor de Seguridad Pública.