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Sectores productivos creen que promesa presidencial de desarrollo económico en la Macrozona Sur está condicionada al éxito de la agenda de seguridad

Aunque valoraron la urgencia de recuperar el Estado de Derecho, plantearon que los planes de inversión serán inviables sin la desarticulación previa de los grupos armados en la zona.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 18:40 hrs.

Macrozona Sur transporte Agricultura Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Sectores productivos creen que promesa presidencial de desarrollo económico en la Macrozona Sur está condicionada al éxito de la agenda de seguridad</p>

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