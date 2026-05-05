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Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores

Los querellantes exigen presidio efectivo y una indemnización civil superior a los $ 8 mil millones por el desvío sistemático de sus bienes hacia su cónyuge, hijos y su abogado. La defensa busca que sea declarado inimputable debido a un grave deterioro cognitivo. El 13 de mayo se realizará la audiencia de preparación para el juicio oral.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 10:55 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur tribunales
<p>Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores</p>

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