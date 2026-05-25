Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacude a la región de Antofagasta: se registró cerca de Calama y se sintió entre Arica y Atacama

El movimiento telúrico alcanzó intensidades de hasta VI en la escala de Mercalli. Empresas mineras como Antofagasta Minerals y BHP informaron que sus operaciones continúan sin interrupciones relevantes, mientras Senapred evalúa eventuales daños.

Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se registró en la tarde de este lunes en la zona norte del país y fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, sin que hasta ahora se reporten afectaciones relevantes en las principales operaciones mineras del país.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 horas y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al sur de Calama, en la Región de Antofagasta, con una profundidad de 94 kilómetros.

El temblor alcanzó una intensidad máxima de VI en la escala de Mercalli en ciudades como Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda. En Tarapacá, localidades como Iquique, Alto Hospicio, La Tirana, Pica y Pisagua registraron intensidad V, mientras que en Arica y Parinacota las mayores intensidades se reportaron en Cuya y Codpa, también con nivel V.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene evaluando eventuales daños a personas, infraestructura y servicios básicos. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas chilenas.

En el sector minero, las compañías comenzaron rápidamente a monitorear el estado de sus operaciones. Desde Antofagasta Minerals señalaron que sus faenas se mantienen “sin alteraciones relevantes”, mientras que en Minera Escondida, controlada por BHP, indicaron que no existen afectaciones ni interrupciones operacionales tras el movimiento telúrico.



Desde Codelco señalaron que no se reportan novedades respecto de las personas ni de los equipos de trabajo. La estatal agregó que se están realizando inspecciones en algunos procesos operacionales y que se definieron detenciones preventivas en ciertas actividades debido a problemas de visibilidad en rajos o interrupcion de suministro electrico en zonas puntuales.

En tanto, del Sindicato N° 1 de Chuquicamata señalaron que la tierra "se movió fuerte, hubo desprendimientos de tierra en sectores del cerro, aunque precisan que la situación se mantiene con normalidad".

El movimiento fue ampliamente comentado en redes sociales debido a su duración e intensidad, especialmente en ciudades del norte grande, donde usuarios compararon la sensación del sismo con otros eventos de gran magnitud registrados históricamente en el país.