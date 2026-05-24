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Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"

El biministro no comprometió plazos, pero dijo que avanza en la renegociación de los contratos con las concesionarias, una tarea que inició su antecesor Martín Arrau y donde se buscaba disminuir el precio en hasta 30%.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 10:53 hrs.

Valeria Ibarra
<p>Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"</p>

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