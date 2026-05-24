Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"

El biministro no comprometió plazos, pero dijo que avanza en la renegociación de los contratos con las concesionarias, una tarea que inició su antecesor Martín Arrau y donde se buscaba disminuir el precio en hasta 30%.

Aunque no se comprometió a un plazo concreto, el biministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y Obras Públicas (MOP), Louis de Grange, aseguró que la negociación de los contratos del TAG para rebajar esta tarifa "es una prioridad, porque existe una oportunidad de mejora muy significativa y (...) de optimizar mucho el sistema".

El secretario de Estado reveló que su antecesor en el cargo, Martín Arrau, hizo importantes avances en las tratativas con los concesionarios privados para disminuir el precio de cara a los usuarios y que él tomó la posta en este proceso. Hizo ver que para ciertos usuarios este ítem significa una proporción importante de sus gastos y una baja en este valor significa una mejora en sus estructuras de costos.

En su primera entrevista como biministro, en el programa Estado Nacional de TVN, De Grange señaló que en el "TAG hay un espacio de mejora en los contratos" que puede implicar un "rediseño para el sistema de largo plazo", la "oportunidad de optimizar mucho el sistema", pero evitó ahondar en detalles dada la complejidad de la renegociación con los concesionarios privados, donde hay una gran heterogeneidad en los tipos de contratos, los plazos y los distintos elementos que construyen la tarifa final.

Cabe señalar que con Arrau como titular del MOP, la meta de la cartera era rebajar el TAG en hasta 30%, para lo cual se analizaba una reestructuración de los polinomios que determinan el precio, la extensión de los plazos de la concesión, entre otras variables.

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Cómo organizar dos ministerios gigantes

Louis de Grange enfatizó que tanto el MTT como el MOP son "primos hermanos", carteras que en su gestión están muy relacionadas, por lo que su calidad de biministro significará acelerar procesos y proyectos de inversión en ambas reparticiones.

Reseñó que no es la primera vez que ambos ministerios tienen una única autoridad, ya que esto ya ocurrió con Carlos Cruz y Javier Etcheberry, ambos durante el mandato de Ricardo Lagos y que la idea de fusionar ambas carteras es una discusión "sistémica", pero no es lo que ocurre en la actualidad, ya que ambas carteras se mantienen separadas en su estructura aunque comparten un mismo ministro.

Dado que la expertise de De Grange es el transporte, se le consultó si existía el riesgo que el MTT fuera "invisibilizado" en esta etapa como biministro, algo que el secretario de Estado rechazó. "El MOP va a empujar a Transportes, son primos hermanos", afirmó.

El biministro también se refirió al debate sobre qué hacer con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) -hoy liderada por Romina Garrido- donde hay expertos que sugieren pasarla al Ministerio de Economía. Al respecto, señaló que "hay que reflexionar a nivel de sistema... pueden haber muchas opciones". Su traslado a Economía "no lo hemos pensado, pero no hay que descartar ninguna (opción). Tiene mérictos para estar en cualquiera de los tres (ministerios Economía, Transporte o MOP)", dijo.