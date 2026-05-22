Exportadores de fruta suben alerta por falta de agua y cifran en US$ 8 mil millones beneficio de ampliar riego a 2030
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, también afirmó que el plan crearía 160 mil puestos permanentes de trabajo.
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Iván Marambio está a kilómetros del país. India, China y Tailandia son parte de la agenda del mes, cuyo objetivo es abrir y sumar destinos para las exportaciones. Y quizás, por lo mismo, las palabras del presidente de Frutas de Chile develan preocupación por la falta de agua en el país y su nocivo impacto en la producción del sector.
“Hoy el problema no son los mercados para producir, sino que tenemos limitantes internas que nos lo impiden”, contó mientras hacía una escala en Madrid antes de advertir sobre las cortapisas que representa la escasez hídrica para sumar hectáreas.
“Tenemos ese talón de Aquiles con el agua. Necesitamos agua para producir. Y no vemos que este tema esté en la agenda de crecimiento del país y debería estarlo. Tal como estamos pensando a 2030 con la megarreforma de reconstrucción total; tal como pensamos en la estructura portuaria para 2030 o 2035, ya en la otra década, tenemos que pensar en el agua, por ejemplo, para el sector más importante de exportaciones después de la minería, como es la fruticultura”, expuso.
Marambio le puso números a su preocupación. Cada hectárea que se riega significa US$ 80 mil de impacto económico para el país. “Es decir, si somos capaces de regar 100 mil hectáreas, vamos a obtener para el país US$ 8 mil millones de impacto económico”, precisó.
De paso, este logro implicaría la creación de 160 mil puestos de trabajo permanentes.
Actualmente, unas 370 mil hectáreas del país corresponden a la fruticultura, incluyendo avellanos y nogales.
De las seis propuestas que han impulsado para el crecimiento, Marambio dijo que faltan justamente las relacionadas con infraestructura hídrica y portuaria. Esta última añade que está avanzando, pero en la primera “solamente se ven las desaladoras; pero no hay un plan de cómo llevar el agua que sale de las desaladoras, o que venga de una carretera hídrica, de trasvasije de cuenca, de irrigación, de infiltración de napas. No vemos una agenda en ese sentido”, subrayó.
160 mil puestos de trabajo se podrían generar al sumar hectáreas a la producción.
Por lo mismo, espera conversar con el gobierno en un plazo breve.
“Creo que una meta razonable es prepararse para la siguiente década en infraestructura hídrica e infraestructura portuaria, lo cual sería muy saludable para el crecimiento del país”, afirmó.
El dirigente realzó que el sector exportador más importante después de la minería, es la fruticultura, “y no nos podemos olvidar de ella”. Y, a diferencia del rubro protagonizado por cobre, subrayó que la fruticultura se desarrolla en un 75% en regiones. “Nosotros abarcamos prácticamente 14 regiones del país, y eso nos diferencia de los demás sectores productivos, que están en un par”, dijo.
India: “Puede estar cerrado durante 2026. Sin embargo, es más importante que se firme un acuerdo de calidad”
El líder gremial señaló que todavía quedan por negociar los capítulos de minerales críticos y acceso a mercado del CEPA.
En la antesala de una visita a Hong Kong, Marambio hizo un balance de la reciente visita a India junto a una delegación empresarial chilena. Como representante del Consejo Empresarial Chile-India de la Sofofa, formó parte del comité liderado por el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
Un viaje que se dio en el marco de las negociaciones que buscan formalizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés), que podría traer beneficios arancelarios a los envíos chilenos a India, que con más de 1.400 millones de habitantes, es el mercado más grande del mundo.
Aunque la firma del CEPA aún no tiene una fecha definida, el representante de Frutas de Chile ve “absolutamente posible” que sea este año, aunque reafirmó que lo clave –incluso más que cualquier plazo– es que el documento sea “un tratado de calidad, que sea beneficioso para ambos países en los aspectos que ellos consideran más importantes”.
Consultado por los principales nudos de las conversaciones, Marambio mencionó que siguen concentradas en acceso a mercado, aranceles y minerales críticos.
– ¿De qué se trataría este buen acuerdo? ¿Qué es lo que falta por precisar?
– Hay que tener presente que el CEPA tiene 17 capítulos, 15 de ellos están muy avanzados y solamente dos son los que quedan por negociar, que son el acceso a mercado, los aranceles; y el de minerales críticos, porque Chile tiene una posición muy fuerte en minerales críticos. India, por ser un mercado tan grande, tiene una posición muy fuerte en aranceles.
Nosotros pensamos que perfectamente, tal como lo dice el Canciller, el acuerdo puede estar cerrado durante 2026. Sin embargo, para nosotros es más importante que lo que se firme -en definitiva- sea un acuerdo de calidad.
– En el tensionado escenario global, ¿se sigue viendo posible este acuerdo?
- Esto es un tema estratégico de Chile y aquí hay dos puntos que relevar. El primero es que Chile hoy está relacionado en una mayoría con sus principales socios comerciales, que son China, Estados Unidos.
Y, en segundo lugar, es un país que pese a tener una gran gama de acuerdos con el mundo, cubriendo prácticamente el 90% del mundo con un tratado y con acuerdos de comercialización, estamos sumamente enfocados. Por lo tanto, tenemos una necesidad de diversificación. India cumple con las dos cosas, con convertirse en un tercer eje y con ser un tercer destino de diversificación.
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