Exportadores de fruta suben alerta por falta de agua y cifran en US$ 8 mil millones beneficio de ampliar riego a 2030

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, también afirmó que el plan crearía 160 mil puestos permanentes de trabajo.

Iván Marambio está a kilómetros del país. India, China y Tailandia son parte de la agenda del mes, cuyo objetivo es abrir y sumar destinos para las exportaciones. Y quizás, por lo mismo, las palabras del presidente de Frutas de Chile develan preocupación por la falta de agua en el país y su nocivo impacto en la producción del sector.

“Hoy el problema no son los mercados para producir, sino que tenemos limitantes internas que nos lo impiden”, contó mientras hacía una escala en Madrid antes de advertir sobre las cortapisas que representa la escasez hídrica para sumar hectáreas.

“Tenemos ese talón de Aquiles con el agua. Necesitamos agua para producir. Y no vemos que este tema esté en la agenda de crecimiento del país y debería estarlo. Tal como estamos pensando a 2030 con la megarreforma de reconstrucción total; tal como pensamos en la estructura portuaria para 2030 o 2035, ya en la otra década, tenemos que pensar en el agua, por ejemplo, para el sector más importante de exportaciones después de la minería, como es la fruticultura”, expuso.

Marambio le puso números a su preocupación. Cada hectárea que se riega significa US$ 80 mil de impacto económico para el país. “Es decir, si somos capaces de regar 100 mil hectáreas, vamos a obtener para el país US$ 8 mil millones de impacto económico”, precisó.

De paso, este logro implicaría la creación de 160 mil puestos de trabajo permanentes.

Actualmente, unas 370 mil hectáreas del país corresponden a la fruticultura, incluyendo avellanos y nogales.

De las seis propuestas que han impulsado para el crecimiento, Marambio dijo que faltan justamente las relacionadas con infraestructura hídrica y portuaria. Esta última añade que está avanzando, pero en la primera “solamente se ven las desaladoras; pero no hay un plan de cómo llevar el agua que sale de las desaladoras, o que venga de una carretera hídrica, de trasvasije de cuenca, de irrigación, de infiltración de napas. No vemos una agenda en ese sentido”, subrayó.

160 mil puestos de trabajo se podrían generar al sumar hectáreas a la producción.

Por lo mismo, espera conversar con el gobierno en un plazo breve.

“Creo que una meta razonable es prepararse para la siguiente década en infraestructura hídrica e infraestructura portuaria, lo cual sería muy saludable para el crecimiento del país”, afirmó.

El dirigente realzó que el sector exportador más importante después de la minería, es la fruticultura, “y no nos podemos olvidar de ella”. Y, a diferencia del rubro protagonizado por cobre, subrayó que la fruticultura se desarrolla en un 75% en regiones. “Nosotros abarcamos prácticamente 14 regiones del país, y eso nos diferencia de los demás sectores productivos, que están en un par”, dijo.

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