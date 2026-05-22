Drake suma una marina en Virginia y profundiza su apuesta náutica en EEUU
El fondo inmobiliario Drake Real Estate Partners, cofundado por Nicolás Ibáñez Varela, concretó una nueva compra en el negocio de marinas recreativas en Estados Unidos al adquirir un recinto náutico en Virginia junto a Stella Marinas.
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El fondo inmobiliario Drake Real Estate Partners (DREP) -cofundado por Nicolás Ibáñez Varela, hijo del empresario chileno Nicolás Ibáñez Scott- volvió a moverse en el negocio de las marinas recreativas en Estados Unidos.
Según medios especializados, esta semana, en alianza con Stella Marinas, el vehículo de Ibáñez cerró la compra de Hope Springs Marina, un recinto náutico ubicado a orillas del Aquia Creek, en el condado de Stafford, Virginia, a 40 minutos de la Casa Blanca y dentro del área metropolitana de Washington DC. Es la primera marina del joint venture en ese estado y la quinta de Stella Marinas.
El activo suma cerca de 500 posiciones de almacenamiento: 190 plazas de amarre y 277 racks secos techados. Incluye taller de servicio, venta de embarcaciones y muelle de combustible. Los socios anticiparon un plan de inversiones para mejorar la oferta de atracaderos y los servicios del recinto.
La operación llega ocho meses después de la primera incursión de DREP en el rubro y que también dio a conocer DF MAS: en septiembre de 2025, también junto a Stella Marinas, el vehículo de inversión adquirió South River Marina y Turkey Point Marina & Yacht Club, dos recintos en Edgewater, Maryland.
Fundado en 2012 por David Cotterman y Nicolás Ibáñez, Drake acumula 92 inversiones por más de US$ 3.300 millones en valor bruto y administra activos por sobre US$ 1.100 millones en cinco fondos de private equity.
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