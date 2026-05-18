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Los tres días de furia de Germán Naranjo: la falsa bomba en el W, el fajo de billetes en el Registro Civil y los insultos racistas en el avión a Frankfurt

El ejecutivo está detenido en Brasil tras un ataque racista y homofóbico contra un tripulante de LATAM. No es el primer episodio. Según consta de registros judiciales, en 2013 habría dicho que había dejado una bomba en una habitación del Hotel W para "matar a todos los musulmanes" y en febrero de 2025 habría ofrecido dinero a una funcionaria del Registro Civil de Lo Barnechea para acelerar el pasaporte de su hijo.

Por: Mateo Navas

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 14:00 hrs.

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<p>Los tres días de furia de Germán Naranjo: la falsa bomba en el W, el fajo de billetes en el Registro Civil y los insultos racistas en el avión a Frankfurt</p>

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