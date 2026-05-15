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Arsen Tomsky, fundador del unicornio inDrive: “Probablemente soy la persona más exitosa del mundo que sigue tartamudeando”

El ruso nacionalizado kazajo nació en Yakutsk, la ciudad habitada más fría del planeta, sufrió violencia doméstica en su infancia, tartamudea y construyó desde Siberia una plataforma global de viajes valorizada en más de US$ 1.000 millones. Levantó US$ 230 millones, opera seis fundaciones, dice que va a donar más del 90% de su fortuna y la cosa más cara que tiene es su laptop. Vino a Chile a entregar los Aurora Tech Awards y aprovechó de subirse de copiloto con choferes de su propia app.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Arsen Tomsky, fundador del unicornio inDrive: “Probablemente soy la persona más exitosa del mundo que sigue tartamudeando”</p>

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