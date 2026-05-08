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La apuesta de US$ 32 millones de la viña que fundó Fra Fra

Cuando Francisco Javier Errázuriz Talavera plantó 2.500 hectáreas en Marchigüe, en 1994, era casi el único proyecto vitivinícola de la zona. Hoy, 32 años después y a dos de la muerte del fundador, la viña que controla su familia prepara una importante inversión: US$ 16 millones para plantar 800 hectáreas adicionales entre 2026 y 2030. Lo hace en uno de los peores momentos de la industria chilena, con la mayoría de las viñas -y ellos incluidos- cerrando 2025 en rojo. “2026 va a ser un año azul”, adelanta el CEO y yerno de Fra Fra, Pablo Reyes.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>La apuesta de US$ 32 millones de la viña que fundó Fra Fra</p>

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