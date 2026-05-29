Sale un histórico: Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará al directorio de la firma

El mismo día que cumpla 28 años en el cargo, Patricio Jottar dejará la gerencia general de CCU y pasará a formar parte del directorio de la compañía ligada al Grupo Luksic y Heineken. También ingresará al directorio de IRSA, la sociedad controladora de CCU.



En su reemplazo asumirá Eduardo Ffrench-Davis, hasta ahora gerente general de la embotelladora de la empresa, la filial Eccusa.

La salida de Jottar tendrá un efecto dominó e implicará otras modificaciones en CCU. Lo primero es que su entrada al directorio también supone la salida de la mesa del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.



No será el único. También dejará la mesa un representante de Heineken: Carlos Molina, hasta ahora vicepresidente de CCU. Su asiento será ocupado por Alexandre Othenio Carreteiro, actualmente timonel de la cervecera de origen holandés para las Américas.



Detrás de la salida



La noticia está lejos de ser una sorpresa y se esperaba hace años. En CCU existe una política no escrita que mandata que los gerentes se retiran a los 60 años. Jottar celebró ese cumpleaños en 2022 y es por eso que, quienes conocen la interna de la compañía, sabían que venía preparando su sucesión.



La idea era que, solo en casos puntuales, esa fecha se pudiese prorrogar. Jottar, por supuesto, es un caso puntual.



Tras pasos por Citicorp y Santander, el ejecutivo aterrizó en CCU el año 1998 para reemplazar en el cargo al hoy canciller, Francisco Pérez Mackenna.



Con el tiempo, Jottar fue creciendo más allá de la embotelladora y tomando nuevas responsabilidades en el Grupo Luksic, lo que se traduce en que hoy también forma parte del directorio del Banco de Chile; de su matriz LQF; y de su administradora general de fondos.

"Siento un gran orgullo y alegría de haber liderado esta Compañía y de haber contribuido a su fuerte crecimiento en Chile y en otros países de Sudamérica, hasta convertirla en una de las empresas multicategoría de bebestibles líderes de la región", escribió en una carta a los trabajadores de la embotelladora.

Y agregó: "Después de tantos años a cargo de la compañía, tengo la sensación de la labor cumplida y la convicción de que se requiere de nuevos liderazgos (...) mi compromiso y dedicación con la Compañía y el Grupo seguirán siendo muy integrales. En el terreno académico, mantendré mi rol como miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Los Andes".



En su carta, Jottar también agradeció directamente a los expresidentes de CCU: el difunto Guillermo Luksic Craig; su hermano Andrónico; y el propio Pérez Mackenna. "Y, de manera muy especial, al directorio actual y a su presidente, Pablo Granifo", cerró.



Por otra parte, conocedores de la interna señalan que las salidas de Andrónico Luksic Craig y Pérez Mackenna de los directorios del conglomerado, que aceleraron un recambio generacional que se venía trabajando en el principal grupo económico del país, también abrieron espacios para concretar la salida de Jottar del equipo ejecutivo.

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El reemplazante

Quien está ad portas de ser el nuevo CEO de la principal embotelladora del país es ingeniero civil de la UC, con un MBA en Babson College y diplomado en Negociación y Resolución de Conflictos Organizacionales de Harvard.



Ffrench-Davis ha desarrollado su trayectoria íntegramente en el grupo CCU. Se inició en la cervecera, pasó a la pisquera y luego al área de Desarrollo Corporativo, para después saltar a Eccusa.

Además de ser gerente general en esa filial, también ocupa esa misma posición en Transportes CCU, la red logística de la compañía para todas sus categorías. Además, la firma resaltó que ha colaborado en la puesta en marcha de negocios en Bolivia, Argentina, Paraguay y Colombia.

Todo lo anteriormente descrito, cuentan fuentes vinculadas a la empresa, fue lo que hizo que Jottar y Granifo, quienes lideraron la búsqueda del nuevo CEO, se inclinaran por Ffrench-Davis: el hecho de que su experiencia estuviera repartido por todos los sectores de la empresa, que en una firma como CCU, no son pocos. Es decir, que conociera desde que se embotella una cerveza hasta que se vende en el mesón.

Por otro lado, CCU destacó que participa en directivas de distintos negocios de consumo masivo: es presidente de Manantial S.A., director de Bebidas del Paraguay y, en el ámbito gremial, vicepresidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile).