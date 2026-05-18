Sigue la disputa: gremio lechero pide a la Corte Suprema aclarar si NotCo puede usar el “milk” en la marca

La empresa reitera que el fallo "es claro al permitir el uso de la marca NotMilk y la comercialización del producto. Esta solicitud parece ser un intento de Aproval por extender los efectos de una sentencia que es sumamente clara, cuestión que no nos parece adecuada".

La Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos (Aproval) volvió a la carga contra NotCo, tras el fallo de la semana pasada en la Corte Suprema. Esta vez, según el gremio representado por el abogado José Clemente Coz, el cofundador y CEO de la empresa, Matías Muchnick, habría interpretado erróneamente el fallo, al indicar que pueden seguir usando la palabra “Milk” en su marca.

“Paradójicamente, a las pocas horas de notificada la sentencia, el representante legal de NotCo se abrió paso en distintos medios de prensa para afirmar ante todo el país que esta Corte lo había absuelto. Literalmente sostuvo y publicó, en representación de Notco: 'Hoy más que nunca, NotGuilty.' Es decir, absuelto, NoCulpable”, señala el escrito presentado el viernes.

Agrega que “lo problemático de la declaración señalada es que ofrece una duda sobre el alcance de la sentencia de reemplazo y la manera en que ésta debe ser cumplida y ejecutada. En específico, genera una duda importante respecto de si acaso NotCo puede o no emplear el término milk (literalmente leche) en el rotulado, denominación, publicidad o envase del producto Not Milk, objeto de este proceso”.

Según el argumento de Aproval, la Suprema “identificó que el núcleo de la conducta desleal de la contraria consiste en el empleo de la palabra milk en su envase, porque así lo dispuso literalmente el fallo. El considerando Séptimo -a todas luces de carácter resolutivo- es cristalino al respecto: 'En la especie, quedó acreditado que The Not Company ha difundido hechos o aseveraciones incorrectas e inexactas al designar su elaboración con la palabra ‘milk’ (que significa ‘leche’ en inglés) siendo este el elemento que más destaca en el envase tetra pack, por tamaño, posición y color, junto a la imagen de una vaca en la parte inferior.'”

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El escrito apunta que “designar su elaboración con la palabra ‘milk es incorrecto e inexacto, por lo que constituye una práctica de engaño prohibida por la ley. No obstante ello, el señor Muchnick grita a los cuatro vientos que (la Corte Suprema) ha fallado cosa distinta; que fue absuelta de la conducta de engaño y que puede emplear libremente el término milk, lo que estimamos genera una duda que es indispensable disipar”.

De hecho, dice que si solo bastara con usar la expresión en inglés, la sentencia “podría ser fácilmente burlada ⎯como lo anticipa el representante de Notco⎯ por la vía de afirmar, por ejemplo, que el producto en cuestión “es milk” o “esto es milk” o “contiene milk”, lo que convertiría al fallo en letra muerta. Lo mismo si se le permitiera emplear la palabra “leche” en otros idiomas. Sería vadear el mandato perentorio de esta Excma. Corte”.

El gremio pide finalmente aclarar “si acaso el término milk se encuentra o no comprendido dentro de aquellos vedados por el resuelvo II de la sentencia de reemplazo dictada con fecha 11 de mayo de 2026”.

Consultada por este medio, NotCo indicó que “frente a la petición de Aproval, reiteramos que el fallo es claro al permitir el uso de la marca Not Milk y la comercialización del producto. Esta solicitud parece ser un intento de Aproval por extender los efectos de una sentencia que es sumamente clara, cuestión que no nos parece adecuada. En lo que respecta a los argumentos jurídicos, nuestros abogados se referirán a ellos en las instancias judiciales correspondientes".