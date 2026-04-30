BeFun acelera su expansión en México con “La Casa de Bluey” y prepara nuevo evento con Hasbro en Chile
La firma chilena de experiencias inmersivas ya proyecta su llegada a Monterrey tras el éxito en Ciudad de México, mientras avanza en su estrategia regional con foco en Brasil.
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La industria chilena de exportaciones no tradicionales suma un nuevo caso de expansión en América Latina. La empresa BeFun, especializada en experiencias inmersivas basadas en grandes franquicias globales, logró una rápida penetración en el mercado mexicano con su evento “La Casa de Bluey”, que en sus primeras semanas superó las 35 mil entradas vendidas en Ciudad de México.
El desempeño del formato -desarrollado en conjunto con la BBC- no solo replicó la alta convocatoria alcanzada previamente en Chile, sino que también confirmó el atractivo de este tipo de experiencias en nuevos mercados. Con estos resultados, la compañía ya proyecta su arribo a Monterrey como siguiente paso en su despliegue en el país norteamericano.
La apuesta por la nación del norte responde a una estrategia más amplia: consolidar mercados clave en la región. Según su fundador y CEO, Tomás Carrasco, junto con Brasil este país concentra cerca del 70% de los ingresos de la compañía, posicionándose como plataforma para escalar el negocio hacia otros destinos, incluyendo Europa.
¿Qué viene en la expansión regional?
En paralelo a su avance internacional, BeFun prepara el lanzamiento de Hasbro Family Fest en Santiago, evento que luego se replicará en São Paulo y México, reforzando su estrategia de itinerancia regional.
El crecimiento de la firma también ha estado acompañado por inversión. En 2025 cerró una ronda por US$ 3 millones liderada por Manutara Ventures, recursos destinados a fortalecer su plataforma tecnológica y escalar su modelo “entertech”, que integra inteligencia artificial, análisis de datos y gestión en tiempo real para optimizar la operación de sus experiencias.
Actualmente, cerca del 60% de sus ingresos proviene de la venta de entradas, complementados por merchandising y auspicios asociados a cada evento.
Desde Chile
Fundada en 2018 en Santiago, BeFun ha construido un modelo basado en la transformación de propiedades intelectuales globales -como Bluey, Avengers, Hot Wheels o Harry Potter- en experiencias presenciales de gran escala. La firma combina creatividad, tecnología y operación bajo esquemas que le permiten replicar sus eventos en distintos países mediante producción local y franquicias.
A la fecha, la compañía ha desarrollado más de 28 experiencias en 12 países, alcanzando a más de 2,5 millones de visitantes.
Tomás Carrasco, fundador y CEO de BeFun. Foto: BeFun
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