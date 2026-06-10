Quiroz actualiza proyecciones económicas tras decreto fiscal: modera compromiso de crecer a un 4% el 2030 y lo ajusta a un 3,5%

El ministro de Hacienda entregó las nuevas perspectivas, que incluyen el efecto del decreto fiscal y la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción.

Un nuevo sinceramiento en sus proyecciones macro realizó este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Luego de que este martes diera a conocer el esperado decreto de política fiscal, en el que renunció a lograr un balance estructural en las cuentas del Estado al 2030, sino más bien apuntando a un déficit de 1,5% del PIB a esa fecha, este miércoles fue el turno de las perspectivas para la actividad económica.

En el marco de su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado donde abordó los comentarios levantados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto misceláneo de reactivación, el secretario de Estado revisó sus proyecciones de crecimiento para los próximos años, en virtud del decreto fiscal y el impacto del citado proyecto de ley para así cumplir con los objetivos de balance estructural.

Así, estimó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% el próximo año y el 2028, para llegar así a un 3,5% en el 2030.

Esto implicaría una renuncia a la meta de llegar a una expansión del Producto de 4% hacia inicios de la próxima década, como se planteó durante la campaña presidencial.

Estas nuevas perspectivas son distintas a las expresadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del pasado 25 de mayo, cuando el Ejecutivo proyecto una tasa de variación del PIB de 2,2% para 2027 y 2028, y de 2,3% para el 2030. Cabe señalar que dichas estimaciones del IFP no tomaban en consideración el efecto de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, ni tampoco la senda incorporada en el decreto fiscal.

Meta exigente y conservadora

Tras responder por más de dos horas a las consultas de los senadores de la comisión, Quiroz explicó ante la prensa las modificaciones en las perspectivas macro, señalando que responden a un criterio más "conservador" con el fin de cumplir las metas incorporadas en el decreto fiscal.

"Tenemos como meta de crecimiento llegar creciendo al 4% al término de este período. Esa es nuestra meta, la mantenemos y estamos trabajando en pos de ello. Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales, que las tomamos con mucha seriedad y con las acciones correctivas que vamos a tener que hacer si no las cumplimos, entonces somos más conservadores y tomamos una previsión. Y por eso puse un parámetro del 3,5% para efecto de nuestras metas fiscales, porque somos extremadamente conservadores en esa materia y nos tomamos muy en serio la sostenibilidad fiscal de Chile", explicó.

En la presentación que realizó ante la comisión de Hacienda, el ministro también entregó nuevas perspectivas para la inflación, que llegaría a 3,6% este año y 3% desde el 2028 en adelante. En el IFP de fines de mayo, apuntaba a un 3,7% para este año y al mismo 3% para el lapso 2028-2030.

Otra novedad en materia de perspectivas se relaciona con el precio del cobre, anticipando que prevé una cotización promedio del metal de US$ 5,5 la libra entre 2026 y 2030.

El comité de expertos convocado por Hacienda el año pasado estimó un promedio de US$ 4,38 la libra para el lapso 2027-2030. En tanto que en el último IFP, la proyección era de US$ 5,46 para este año, US$ 5,06 para el próximo y US$ 5,04 por libra para 2028 a 2030.

Respuesta al CFA

Como parte de la convocatoria, Quiroz entregó respuesta a los planteamientos levantados por el CFA el lunes, cuando subió el tono de su alerta sobre el impacto del proyecto sobre las finanzas públicas, poniendo el foco sobre ocho riesgos fiscales de la ley miscelánea.

Primero, el ministro de Hacienda rescató la coincidencia con el mensaje del Consejo respecto de la importancia del crecimiento económico y cómo -en su visión- la iniciativa aporta en el objetivo de incrementar la tasa de expansión del Producto.

"Compartimos la preocupación por la sostenibilidad fiscal. No hay una recuperación de la sostenibilidad fiscal sin un mayor crecimiento económico", dijo el ministro, quien de todas formas sostuvo que el CFA "no entrega ningún dato nuevo", ya que se "limita a comentar los números que nosotros presentamos. No hay ninguna novedad en este tema".

De hecho, el secretario de Estado invitó a los parlamentarios a no analizar el impacto fiscal del proyecto de forma aislada, sino que analizándolo en conjunto con el decreto y con el plan de "reordenamiento fiscal" que está implementando Hacienda.

"El proyecto de ley no es el único elemento de nuestra política económica con impacto en las finanzas públicas. Debe ser analizado en conjunto con los otros pilares de la conducción fiscal que estamos impulsando. (...) Estamos conscientes del impacto fiscal de este proyecto. Las proyecciones se han hecho sobre una base de prudencia fiscal, estimando algunas medidas en el rango conservador", manifestó, agregando que el escenario contrafactual sin proyecto de ley es "claramente insostenible desde la perspectiva fiscal".

La batalla cultural

Una de las discusiones que marcó el trámite de este miércoles en la comisión de Hacienda fue la consulta que le realizó a Quiroz el senador del FA, Diego Ibáñez, respecto a si el proyecto misceláneo era parte de una "batalla cultural".

El ministro de Hacienda explicó que se refería a que para retomar el crecimiento, se requiere una cultura donde se valore el rol de la empresa y la retribución justa a quienes invierten y toman riesgos en la economía, pagando los impuestos correspondientes.

"Nadie cambia la cultura con una ley, pero lo que he señalado es que el crecimiento tiene que ver con la cultura. El crecimiento y cultura no van separados. La historia económica nos enseña que las bases del crecimiento son, primero, libertad de permiso, que es la facilidad de emprender sin mayores restricciones, excepto las propias del orden público y también el cuidado del medio ambiente, pero con certeza, sin discreción. Segundo, retorno. No hay crecimiento sin que el que emprende tenga retorno, tenga utilidades y pueda disponer de ellas, desde luego pagando impuestos, pero los impuestos son excesivos. La gente se va a buscar a otros lugares donde hay más retorno. Pero esas dos cosas no bastan", dijo.

"Uno podría tener una economía donde hay libertad de permiso, donde hay retorno, pero donde la cultura está en contra del emprendimiento, donde permanentemente los que emprenden son denostados, donde está todo el diálogo basado en ricos y pobres, con poco énfasis en crecimiento. Y ese es el cambio de relato. Y ese es el cambio cultural que se requiere también para crecer. No se va a cambiar con una ley", complementó.