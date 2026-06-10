En dos días más se va gerente general de minera del Grupo CAP: firma queda a cargo de ejecutivo de finanzas
Francisco Carvajal parte el 12 de junio de CMP y lo reemplazará de forma interina Carlos Sepúlveda, gerente de Administración y Finanzas. No se dieron razones de su salida.
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La filial extractiva del Grupo CAP, Compañía Minera del Pacífico (CMP) anunció que Francisco Carvajal dejará sus funciones como gerente general el próximo 12 de junio de 2026.
El presidente del directorio de CMP, André Sougarret, destacó el liderazgo de Carvajal agradeció su gestión, que fue clave "para impulsar avances operacionales y decisiones estratégicas que hoy permiten proyectar a la empresa sobre bases sólidas para enfrentar sus próximos desafíos y oportunidades de crecimiento".
Agregó que "bajo su conducción, CMP fortaleció su presencia en mercados internacionales y consolidó su posición como productor de hierro y pellets de alta calidad para clientes cada vez más exigentes. Destaca especialmente el impulso dado a la estrategia de hierro de alta pureza, que abre nuevas oportunidades para la compañía y la posiciona frente a los desafíos de descarbonización que enfrenta la industria del acero”.
La minera no dio razones de la partida de Carvajal. Pero la compañía ha enfrentado dificultades operacionales y geológicas en la fase 5 de la mina Los Colorados, la mayor operación de hierro país, afectando la producción en un momento de gran demanda de minerales críticos.
¿Y quién queda? Desde la compañía informaron que para liderar esta "etapa de transición" se ha designado a Carlos Sepúlveda, actual gerente de Administración y Finanzas, como gerente general interino de CMP.
Este ejecutivo tiene más de 14 años de trayectoria en la compañía y previamente se desempeñó en el área de Finanzas Corporativas del Grupo CAP. Cuenta con un profundo conocimiento de la organización y con el total respaldo del directorio, dijeron en la compañía.
El nuevo gerente general de CMP será anunciado durante los próximos días, dijo la filial del Grupo CAP.
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