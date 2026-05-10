CAP no cumple con expectativas y sufre nuevas pérdidas a marzo, pero empieza a dejar atrás el golpe por contingencia en Los Colorados

La unidad minera despachó 3,7 millones de toneladas húmedas de hierro, lo que representa un alza interanual de doble dígito. Los días de inventario de CAP se han desplomado y el apalancamiento ha disminuido, mientras sigue desescalando el tamaño de sus activos corrientes.

Compañía de Acero del Pacífico (CAP) anotó una mejora de sus resultados operacionales a marzo de 2026, pero esta no fue suficiente como para dejarle utilidades al grupo minero e industrial.

Las ventas subieron 14% interanual a cerca de US$ 494 millones, relativamente en línea con lo que en promedio anticiparon cuatro analistas de la plaza, cuyas proyecciones, en todo caso, fueron particularmente dispersas.

El Ebitda subió 15% interanual a US$ 123 millones, principalmente debido al mayor volumen de despachos y reducción de costos en el segmento minero. Sin embargo, la casa de estudios más pesimista (Credicorp) esperaba US$ 148 millones, y en promedio los analistas habían apuntado a US$ 164 millones.

Todo esto hizo que CAP repitiera pérdidas de US$ 13 millones, cuando la mayoría de las casas de estudios había previsto ganancias en la última línea.

¿Luz al final del túnel?

Más allá de las expectativas, los números dieron cuenta de una mejora en términos operacionales, después de que la filial Compañía Minera del Pacífico (CMP) se viera afectada en 2025 por los desplazamientos surgidos en la fase 5 de la importante mina Los Colorados.

En este nuevo trimestre a marzo, CMP despachó 3,7 millones de toneladas húmedas de hierro, lo que representa un alza de 15,6% interanual. La mayor producción de enero fue clave, pues fue ahí donde la contingencia pesó con especial fuerza en la base de comparación, según detalló CAP en su análisis razonado.

Esto también se notó en el flujo de efectivo proveniente de operaciones, que con US$ 143 millones es equivalente a haber multiplicado por 13 veces la cifra del primer trimestre de 2025.

De hecho, CAP habría logrado utilidades gracias a la positiva contribución de sus negocios de infraestructura -donde Aguas CAP ha tenido éxito en rentabilizar la oferta de plantas de agua desalinizada-, de no ser porque el segmento industrial (Cintac y Huachipato) volvió a reportar fuertes pérdidas.

Los días de inventario se han desplomado y el apalancamiento ha disminuido, mientras CAP ha seguido desescalando el tamaño de sus activos desde el peak de US$ 7 mil millones visto en 2023. Ahora, el activo total de US$ 5.900 millones es similar a la cifra con la que cerró 2020, principalmente debido a la fuerte caída de inventarios corrientes en el último par de años.

Las acciones de CAP subieron más de 40% en 2025, aunque de todas formas no superaron el alza de 56% que tuvo el S&P IPSA. El mercado buscó anticiparse al repunte operacional de la compañía y un eventual regreso a las utilidades tan pronto como este año. En el curso de 2026, la ola compradora se ha calmado, y el papel no ha tenido variaciones significativas.

CAP señaló que, a propósito del conflicto geopolítico entre Irán y Estados Unidos, hubo un leve aumento del flete durante marzo, sumado al auge del petróleo, que es un costo en la operación minera de CMP. Sin embargo, los potenciales impactos en la industria y en CMP se reflejarán en la segunda mitad del año si es que el conflicto continúa escalando, aclaró.