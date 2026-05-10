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CAP no cumple con expectativas y sufre nuevas pérdidas a marzo, pero empieza a dejar atrás el golpe por contingencia en Los Colorados

La unidad minera despachó 3,7 millones de toneladas húmedas de hierro, lo que representa un alza interanual de doble dígito. Los días de inventario de CAP se han desplomado y el apalancamiento ha disminuido, mientras sigue desescalando el tamaño de sus activos corrientes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Domingo 10 de mayo de 2026 a las 12:15 hrs.

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<p>CAP no cumple con expectativas y sufre nuevas pérdidas a marzo, pero empieza a dejar atrás el golpe por contingencia en Los Colorados</p>

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