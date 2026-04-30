CAP volvería a las utilidades este año gracias a su hierro de alta ley

El buen momento de su negocio minero y resultados prometedores en el área de Tierras Raras impulsarían los resultados de la compañía.

Aunque la acción de CAP anota una caída de casi 15% en lo que va del año, la compañía productora de mineral de hierro se encuentra en una situación expectante. Pese a los mayores costos operacionales, derivados de un alza en los insumos, una agenda de inversiones relevante y un mercado internacional que seguiría dando soporte al precio del hierro, alientan a los inversionistas que esperan que CAP vuelva a los números azules este año, tras perder US$ 84 millones en 2025.

Si bien la compañía liderada por Nicolás Burr perdió dinero el año pasado, recortó sus pérdidas en un 80% y logró más de US$ 500 millones de Ebitda, de los cuales más de US$ 200 millones se registraron en el último trimestre del año. En el mercado explican que los últimos años han sido desafiantes para la empresa, con cambios en la administración incluidos, pero que CAP ha sabido reordenarse y perfilarse mejor hacia el futuro.

Bajo este escenario, BCI Corredor de Bolsa acaba de subir el precio objetivo para la acción de CAP -desde $ 6.000 a $ 7.300, aunque mantiene una recomendación neutral- impulsado por la resiliencia relativa que mostraría el precio internacional de la materia prima y que se reflejaría parcialmente en los resultados de la empresa con una mejora gradual en margen EBITDA 2026-2027.

El analista de BCI Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez, señala que “si bien prevemos un año con desafíos operativos —especialmente en costos de producción tras finalizar la explotación del macizo de alta ley en 2025—, proyectamos una resiliencia relativa en el precio del hierro que permitirá una recuperación gradual del margen EBITDA. Lo más relevante para el mercado es el punto de inflexión en los resultados: estimamos que CAP pasará de una pérdida de US$82 millones en 2025 a una utilidad de US$54 millones este 2026”.

Pérez agrega que “nuestra principal palanca no es solo el volumen, sino la calidad estratégica. CAP se está posicionando en un nicho de escasez estructural: mientras el mineral australiano se degrada, sus productos de alta ley son esenciales para la revolución de los Hornos de Arco Eléctrico (EAF) y la siderurgia 'verde'. Además, el mercado debe mirar más allá del hierro; el negocio de Tierras Raras ya representa cerca de US$190 millones en nuestra valoración. Todo esto está respaldado por un plan de inversiones agresivo de US$680 millones para el bienio 2026-2027, con un foco claro en el crecimiento de CMP y Cintac”.

Flexibilidad estratégica

Por su parte, Fitch Ratings, que reafirmó la nota BB+ a la deuda de CAP en enero, destaca que la compañía tiene la ventaja de contar con mineral de hierro de alta ley y flexibilidad para ajustar su mezcla de productos según precios y premios de calidad, mientras el 90% de su Ebitda proviene de la minería, tras el cierre de la siderúrgica Huachipato en septiembre del año pasado.

Según Fitch, Fitch el desafío financiero de CAP será importante, ya que deberá financiar extensiones de vida minera desde fines de 2027 y, al mismo tiempo, evaluar oportunidades de crecimiento sin agregar presión adicional a sus indicadores financieros. Según la clasificadora, el apalancamiento neto llegó a un máximo cercano a 3,2 veces al cierre de 2025 y luego promediaría 2,7 veces entre 2026 y 2027, lo que deja una holgura limitada para una agenda de inversión más agresiva.

Con todo, los próximos trimestres serían mejores para la compañía, que se beneficiaría de un balance más ordenado y mejores rendimientos operacionales. Según BCI Corredor de Bolsa, CAP lograría US$582 millones en Ebitda este año y US$635 millones el próximo, con márgenes de 31,1% y 32,9%, respectivamente.

La corredora prevé que los ingresos consolidados de CAP bajen 2,9% en 2026, hasta US$1.874 millones, antes de recuperarse a US$1.930 millones en 2027. En minería, los ingresos estimados pasarían de US$1.518 millones en 2025 a US$1.439 millones en 2026. Los volúmenes despachados de hierro se mantendrían prácticamente planos, en 15,1 millones de toneladas, para luego subir a 16 millones de toneladas en 2027.

En costos, BCI estima que el cash cost del hierro será de US$56 por tonelada en 2026 y de US$52 por tonelada en 2027, debido al término de la explotación del macizo de alta ley encontrado a fines de 2025, el regreso a una etapa de mayor remoción de material estéril y el efecto del petróleo sobre los costos de producción minera.

La amenaza africana

El cambio de calidad en la oferta global muestra a África como un competidor directo para el hierro de CAP hacia el futuro. En el mercado advierten que el yacimiento de Simandou, en Guinea, podría convertirse en un competidor directo para los productos de alta ley de la compañía.

El proyecto aportaría 120 millones de toneladas de mineral de hierro, con una ley de 65% a 67%, en una industria de 2.100 millones de toneladas, lo que para el BCI sería un “game changer” en el mercado.

Un factor que compensaría al negocio minero, dicen analistas que siguen a la acción, sería el negocio de tierras raras, que ya representa casi US$ 200 millones en la valorización de la compañía, a través de Aclara Resources, el Módulo Penco y Real Alloys.