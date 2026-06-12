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La trastienda de lanzamiento del libro de Marcel en la FEN: Boric a lo “rock star”, Velasco confiesa el origen de sus canas y Tohá en bicicleta

Diversas anécdotas se registraron en el lanzamiento del libro “La Montaña Rusa, crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)” de Mario Marcel, al que asistieron algunos de los protagonistas de los últimos años en materia económica en Chile. Revisa en esta nota todo el ambiente en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 11:40 hrs.

Gabriel Boric Marcel Ministro de Hacienda libros Rodolfo Carrasco
<p>La trastienda de lanzamiento del libro de Marcel en la FEN: Boric a lo “rock star”, Velasco confiesa el origen de sus canas y Tohá en bicicleta</p>

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