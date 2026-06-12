La trastienda de lanzamiento del libro de Marcel en la FEN: Boric a lo “rock star”, Velasco confiesa el origen de sus canas y Tohá en bicicleta
Diversas anécdotas se registraron en el lanzamiento del libro “La Montaña Rusa, crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)” de Mario Marcel, al que asistieron algunos de los protagonistas de los últimos años en materia económica en Chile. Revisa en esta nota todo el ambiente en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
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El exmandatario Gabriel Boric reapareció en una actividad pública para acompañar a quien fuera su ministro de Hacienda en gran parte de su mandato. Con lentes de sol y chaqueta verde hizo su entrada a la facultad de economía recibiendo aplausos de los asistentes y hasta se dio tiempo para algunas fotos con los estudiantes.
Al evento asistieron entre otros la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; los ex ministros Álvaro García y Ricardo Solari; exautoridades como Andrés Velasco, José De Gregorio, Manuel Marfán y Máximo Pacheco, además de economistas como Eduardo Engel, entre muchos otros que abarrotaron el recinto que estuvo a máxima capacidad.
Al comentar el libro, el decano, expresidente del Banco Central y exministro José De Gregorio señaló que “me queda poco de decano FEN, pero lo claro es que mi sucesor está en la segunda fila”, generando risas generalizadas en alusión a Óscar Landerretche y Alejandro Micco, que también llegaron al reciento y que competirán en la segunda vuelta para definir al nuevo decano FEN.
“Conozco a Mario desde la edad de hielo, desde Cieplan”, sostuvo Andrés Velasco al comentar la publicación y recordó un antiguo tuit de cuando Marcel fue nombrado ministro por Gabriel Boric “si Marcel no existiera habría que inventarlo, porque a los países les viene bien los servidores públicos de excelencia y él es uno de esos”.
Loas de Velasco a Boric
Pero Velasco también tuvo palabras para el ex Presidente Boric al señalar que “yo no voté por usted, pero tampoco por el otro; pero admito que fue un demócrata puntilloso y en política internacional fue un valiente al tratar a Maduro de dictador”.
Otro momento que causó aplausos entre los asistentes fue cuando Velasco señaló que las canas que tiene y las de Marcel en gran parte se deben a la edad, pero también muchas de ellas son “por defender y cuidar nuestros montos de reservas, los colchones que permitieron sortear las crisis”.
Mario Marcel se emocionó al destacar que el prologó de su libro fue escrito por el exministro español Josep Borrell. “Es catalán igual que parte de mi familia, pero fue ministro de Hacienda de Felipe González (PSOE) cuando se establecieron las bases de un estado de bienestar” y agregó “si uno busca un héroe en materia económica él puede ser”.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, llegó al evento en el centro de Santiago en bicicleta. Durante la actividad compartió con Marcel, Boric y otros ex ministros de la administración anterior. Siempre estuvo con su casco en mano.
El autor del libro señaló que en su carrera tuvo la suerte de ser director de Presupuestos, presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, y dijo que hizo el cálculo y tuvo que comentar alrededor de 120 Imacec. Agradeció también a los ex presidentes Lagos, Bachelet, Piñera y Boric, por haberlo nombrado en cada cargo.
Marcel confidenció que el libro La Montaña Rusa, lo comenzó a escribir al día siguiente de dejar su cargo en Hacienda y que tardó solo seis meses. Y ya adelantó que tiene ofertas para seguir escribiendo de otros temas. Al terminar el evento se dedicó a firmar decenas de libros a quienes se lo pedían, se tomó selfies y recibió halagos por su corbata regalona que lució en la jornada.
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