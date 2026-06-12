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DP World planea inversiones por US$ 100 millones en el Puerto de San Antonio si extiende su concesión a 2041

Confiado en llevar las negociaciones con el gobierno a buen puerto a la brevedad, el operador con base en Dubái busca expandir su capacidad en un 30%, manteniendo la apuesta de largo plazo pese a las señales de desaceleración de la actividad durante 2026.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 16:30 hrs.

Jorge Isla empresas puertos inversiones infraestructura
<p>Curtis Doiron, CEO de DP World Chile. Foto: Jonathan Duran</p>

Curtis Doiron, CEO de DP World Chile. Foto: Jonathan Duran

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