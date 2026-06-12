Las acciones de SpaceX abren con un alza del 11% en su histórico debut en Wall Street

SpaceX, de Elon Musk, protagoniza su histórico debut en un momento de gran volatilidad para Wall Street. (Foto: Reuters)

La gigantesca empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk recaudó US$ 75 mil millones en la mayor oferta pública inicial del mundo.

Llegó el gran día que los mercados venían esperando.

SpaceX abrió con un alza del 11% en su histórico debut en Wall Street, valorando la compañía de Elon Musk, dedicada a la tecnología aeroespacial e inteligencia artificial, en cerca de US$ 2 billones.

Las acciones del grupo abrieron a US$ 150, frente al precio de salida a bolsa del jueves por la noche de US$ 135. Las acciones subieron aún más en sus primeros minutos de negociación, alcanzando un máximo de US$ 168,75.

SpaceX realiza su histórico debut en un momento crucial para Wall Street, donde las acciones de empresas altamente valoradas que se han disparado durante el último año han experimentado fuertes fluctuaciones en los últimos días, en medio de la preocupación por un posible sobrecalentamiento del mercado

"La apertura de SpaceX en torno a US$150 por acción, cerca de 11% sobre el precio de colocación de US$135, muestra una recepción positiva, pero también bastante medida frente al enorme nivel de demanda previa. El mercado está validando la tesis de que SpaceX es mucho más que una compañía de lanzamientos (...) Aun así, el debut no debe leerse como una señal de riesgo cero", dijo a DF la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos.

Musk, desde Starbase, Texas, antes de la apertura del mercado, declaró que era «difícil de creer que una pequeña empresa... salga a bolsa en la mayor OPI de la historia».

“Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ‘¡Vaya, qué locura!, porque creo que esta empresa va a fracasar’”, añadió.

El jueves por la noche, SpaceX vendió más de 555 millones de acciones a US$ 135 cada una. La recaudación total podría ascender a US$ 86.000 millones, con una valoración de US$ 1,78 billones, si los suscriptores ejercen la opción de sobreasignación (conocida como greenshoe) para vender acciones adicionales.

Según fuentes cercanas al asunto, SpaceX recibió pedidos por más del triple de la cantidad ofrecida en su salida a bolsa, ya que grandes gestores de activos, fondos soberanos del Golfo, fondos de cobertura e inversores minoristas demandaron acciones.

Un cuarto para inversionistas individuales

Los inversionistas individuales realizaron pedidos por más de US$ 100.000 millones y se les asignará entre el 20% y el 25% de las acciones de SpaceX vendidas. Bank of America gestionó la parte de la operación dirigida a inversores minoristas en Estados Unidos.

Musk siempre ha mostrado interés en situar a los pequeños accionistas en el centro de la estructura de propiedad del grupo de cohetes y satélites, lo que reduce la cantidad de acciones disponibles para las grandes cuentas, tradicionalmente priorizadas en las aperturas.

«Estamos analizando cada cuenta individualmente, considerando los recortes», declaró un alto ejecutivo bancario familiarizado con el proceso. «Cada vez se reduce más la participación de los fondos de cobertura».

Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley se encuentran entre los bancos que gestionan la oferta pública.

El desempeño de la compañía en el Nasdaq en los próximos días pondrá a prueba el interés de los inversores por las grandes salidas a bolsa, en un momento en que Anthropic, creadora de Claude, y OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, están preparando sus propias aperturas, que se espera que les otorguen un valor superior a US$ 1 billón.

¿Podrá Elon Musk convertirse en el primer billonario del mundo?

La salida a bolsa también podría empujar a Musk hacia otro hito: convertirse en el primer billonario del mundo. Según cálculos del FT, al precio de oferta de US$ 135, sus 4.700 millones de acciones en SpaceX valen cerca de US$ 643.000 millones. Si ejerce acciones adicionales y se considera su participación en Tesla, el avance de SpaceX en bolsa podría acercarlo o incluso llevarlo por encima del umbral de US$ 1 billón de patrimonio.

Capitaria señaló a DF que "la valoración en tiempo real supera los $2,1 billones de dólares, convirtiendo a SpaceX en la séptima empresa más valiosa del mundo en su primer día de cotización".

La expectativa por el debut de SpaceX también se empezó a reflejar en otros activos vinculados al sector espacial, aunque con señales mixtas. Las acciones de Rocket Lab y Planet Labs caían más de 8% en las primeras operaciones del viernes, mientras Virgin Galactic retrocedía 25%. En la vereda opuesta, Filtronic, proveedor directo de SpaceX listado en el mercado de Londres, subía 11%.