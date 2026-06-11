Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

En la antesala de su salida bursátil, SpaceX fija precio de la acción a US$ 135 y levanta cifra récord de US$ 75 mil millones

Según comunicado de Space Exploration Technologies Corp, la tecnológica vendió 555,6 millones de acciones a la espera de su salida en el Nasdaq el viernes 12 de junio.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 16:19 hrs.

SpaceX apertura a bolsa Wall Street nasdaq Musk José Tomás Rodríguez
<p>A un precio de US$ 135 por acción, SpaceX alcanza un valor de mercado cercano a US$ 1,77 billones. (Foto: Reuters)</p>

A un precio de US$ 135 por acción, SpaceX alcanza un valor de mercado cercano a US$ 1,77 billones. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

CMF pone en consulta cambios al recálculo de pensiones en rentas vitalicias
2
Economía y Política

El IPC registraría en junio su primera caída en el año, estiman los operadores financieros
3
Mercados

Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones: la nueva sociedad encargada de “cazar” las deudas previsionales
4
Mercados

Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
5
DF LAB

NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a holding de alimentos argentino
6
Empresas

En dos días más se va gerente general de minera del Grupo CAP: firma queda a cargo de ejecutivo de finanzas
7
Mercados

Operación Tokio: Banco Santander denuncia a extrabajador ante el Ministerio Público y PDI incauta equipos en sucursal de BancoEstado
8
Internacional

Trump asegura que EEUU alcanzó un “gran acuerdo” con Irán y agencia iraní afirma que su aprobación es altamente probable
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete