En la antesala de su salida bursátil, SpaceX fija precio de la acción a US$ 135 y levanta cifra récord de US$ 75 mil millones

A un precio de US$ 135 por acción, SpaceX alcanza un valor de mercado cercano a US$ 1,77 billones. (Foto: Reuters)

Según comunicado de Space Exploration Technologies Corp, la tecnológica vendió 555,6 millones de acciones a la espera de su salida en el Nasdaq el viernes 12 de junio.

Y la espera terminó.

Este jueves, Space Exploration Technologies Corp, conocida como SpaceX, puso precio a su aterrizaje en Wall Street. En la antesala de su esperada salida a bolsa, el fabricante de cohetes y naves espaciales del hombre más rico del mundo, Elon Musk, fijó el valor de colocación de sus acciones en US$ 135 por papel, en una operación que se convertirá en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia.

La compañía anunció la fijación de precio para una oferta de 555,56 millones de acciones ordinarias clase A, por lo que la oferta base recaudaría aproximadamente US$ 75.000 millones para la empresa.

Además, SpaceX concedió a los bancos colocadores una opción de 30 días para adquirir hasta 83,3 millones acciones adicionales al precio de la IPO. Si esa opción de sobreasignación se ejerce por completo, la firma podría levantar hasta US$ 86.250 millones.

A un precio de US$ 135 por acción, SpaceX alcanza un valor de mercado cercano a US$ 1,77 billones, tal como venía anunciando el mercado. Si se consideran las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas, la valorización totalmente diluida asciende a cerca de US$ 1,8 billones, según personas familiarizadas con la operación.

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Las acciones comenzarían a cotizar este viernes 12 de junio de 2026 en Nasdaq Global Select Market y Nasdaq Texas bajo el símbolo bursátil “SPCX”. El cierre de la oferta está previsto para el lunes 15 de junio, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de operaciones.

Según personas familiarizadas con el asunto, los seguidores de Elon Musk y otros inversionistas individuales realizaron órdenes por más de US$ 100.000 millones, una cifra muy superior al 20% de las acciones que se había reservado para este segmento.

La operación es liderada por Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities como gestores principales del libro de órdenes. Y entre los gestores adicionales figuran: Allen & Company, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Societe Generale, Stifel, William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital, Mirae Asset Securities, Mizuho y Santander.

Con el precio ya definido, la atención se traslada ahora a la apertura. Si la acción logra debutar con una demanda sólida y una negociación ordenada, SpaceX podría reforzar el ánimo del mercado y abrir espacio para las otras tecnológicas que buscan hacerse de un espacio en Wall Street.





