Los ángeles caídos del IPSA: las acciones bajo la lupa tras el castigo bursátil

Papeles ligados al sector de centros comerciales y al comercio exterior han sufrido una fuerte corrección en las últimas semanas.

El último mes ha sido difícil para la bolsa chilena. La prolongación del conflicto en Medio Oriente, la mayor prima por riesgo global y la sorpresa negativa en el crecimiento local en abril tiene al IPSA perdiendo un 2% en junio, y con varias acciones cayendo a tasas de dos dígitos en los últimos 30 días.

Este panorama se configura pese a que el cobre está en niveles históricos -en torno a US$ 6,2 la libra-, lo que normalmente funciona como una palanca positiva para el crecimiento de Chile y el precio de las acciones locales. Sin embargo, este ciclo ha venido acompañado de una caída de la producción chilena de cobre (-8% en abril), alejando el círculo virtuoso que suele acompañar los altos precios del metal rojo.

Las acciones que más han caído en el último mes provienen del sector de centros comerciales, como Cencomalls (-11%) y Mall Plaza (-16%); y del sector transable, como SQM-B (-17%) y Vapores (-19%).

Vapores sufre por su filial alemana

El papel de la naviera controlada por el grupo Luksic y la alemana Hapag-Lloyd sufre con la volatilidad de la actividad del transporte marítimo, afectada por el conflicto en el Golfo Pérsico y por el aumento en el precio de los combustibles.

Según Credicorp Capital, Vapores presenta un perfil de riesgo más alto y sus dividendos futuros deberían ser “sustancialmente más modestos” que los percibidos en años anteriores a la vista de las dificultades por las que atraviesa la industria y su filial germana.

En este sentido, Hapag-Lloyd mantuvo su guidance para 2026, pero advirtió que el conflicto en Medio Oriente está aumentando sus costos operacionales por desvíos de rutas, mayor consumo de combustible y disrupciones logísticas. En el primer trimestre, el Ebitda de la alemana cayó a US$487 millones desde US$1.212 millones un año antes, mientras que los ingresos bajaron a US$4.848 millones. La compañía proyecta para 2026 un Ebitda de entre US$1.039 millones y US$3.001 millones, aunque señaló que la guía está sujeta a alta incertidumbre por tarifas de flete y la tensión geopolítica.

En el mercado señalan que si las tarifas internacionales de fletes se estabilizan y los costos derivados de la guerra en Irán se moderan, la acción podría encontrar soporte en las próximas semanas, pero si la normalización de tarifas ocurre junto con altos costos y menor distribución de dividendos desde Hapag-Lloyd, el castigo podría seguir a lo largo de 2026.

Cenco Malls atenta a la evolución del consumo

CencoMalls -la filial inmobiliaria de Cencosud- ha sufrido con una caída superior al 16% en los últimos 30 días, explicada en parte por el ajuste general de múltiplos en activos inmobiliarios y por la sensibilidad del sector a tasas largas más altas. En un entorno donde el consumo pierde fuerza y la inflación sigue erosionando los ingresos reales, el mercado ajustó sus valorizaciones relacionadas al sector de centros comerciales en las últimas semanas.

Pero hay visiones más positivas. Banchile tiene una recomendación de compra sobre la acción, con un precio objetivo de $2.750, un retorno por dividendo esperado de 3,9% y un upside potencial total de 17,1%.

Desde LarrainVial tienen una visión positiva para la acción, pese a la fuerte caída de las últimas semanas y señalan que es su favorita del sector. La corredora sostiene que la filial de Cencosud transa con un descuento excesivo en relación con Mallplaza y Parque Arauco debido a una penalización por menor crecimiento. Sin embargo, LarrainVial destaca el múltiplo de valor empresarial sobre el Ebitda esperado para 2028, donde la filial de Cencosud transaba a 11,9 veces, lo que representa un descuento de 18% si se compara con los ratios calculados para Mallplaza (14,5) y Parque Arauco (14,6).

SQM-B: ¿Tocó techo el litio?

SQM-B es el caso más paradojal dentro de los ángeles caídos. La acción estuvo entre las peores del IPSA en las últimas semanas, con una caída de 17%, pero al mismo tiempo, los últimos análisis de las corredoras de bolsa muestran una mejora relevante en sus fundamentos de corto plazo.

Credicorp Capital subió SQM-B al cuarto lugar de su cartera recomendada después de un primer trimestre más sólido de lo esperado y de una mejora en el guidance de volúmenes de litio para 2026. La firma elevó su precio objetivo desde $63.500 a $82.400 por acción, y de US$73 a US$95 por ADR, aunque mantuvo su recomendación de “mantener”. La corredora argumenta que la corrección reciente abre un punto de entrada más atractivo, en un contexto en que el precio del litio se mantiene gracias a la demanda de sistemas de almacenamiento de energía y una oferta que sigue enfrentando restricciones en mercados clave

Banchile también destacó el resultado trimestral que superó en un 15% sus estimaciones y en 19% las del mercado. La explicación principal fue el negocio de litio, cuyos ingresos crecieron 136% anual, mientras los volúmenes alcanzaron niveles históricos, con un alza de 25%, y la utilidad neta llegó a US$364,7 millones, 165% más que en igual período del año anterior. La corredora prevé un upside total de 25% para la acción de SQM-B

En Wall Street, sin embargo, la mirada es algo más pesimista. JP Morgan rebajó su visión sobre el papel de “sobreponderar” a “neutral” citando el “limitado potencial alcista de los precios del litio desde los niveles actuales”.

Toma de utilidades en Mall Plaza

Mallplaza viene de sufrir un golpe de 16% en el precio de su acción en las últimas cuatro semanas, lo que ha rebajado su rendimiento anual a 13%.

Pese a la caída, la corredora Renta 4 mantiene a Mallplaza dentro de su cartera recomendada de junio, con una ponderación de 10%, un precio objetivo de $4.500 y un upside potencial de 21,6%.

En el mercado explican que al ajuste en la valorización de los activos inmobiliarios se suma la toma de utilidades que aprovecharon de hacer los inversionistas en mayo, tras un muy buen inicio de 2026 para el papel de Mall Plaza.

La última línea de la compañía controlada por Falabella creció 20,5% en el primer trimestre, desde $70.512 millones hasta los $84.988 millones. Tras la publicación de sus resultados, Bice Inversiones destacó el crecimiento de los ingresos provenientes de Chile y el incremento de 20 puntos básicos en el ratio de costos de los arrendatarios, lo que refleja una estrategia eficaz de renegociación de contratos”.

Por su parte, Banchile tiene un precio objetivo de $4.100 para la acción de Mall Plaza, un retorno por dividendo esperado de 1,7% y retorno total de 5,7%.