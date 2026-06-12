Álvaro Saieh realiza una histórica venta de acciones de SMU tras acuerdo de reestructuración de pasivos de CorpGroup
Esta fue la segunda mayor liquidación de títulos de la supermercadista. El empresario dueño del holding controlador ofreció 280,5 millones, equivalentes a 4,87% de la propiedad y con los que su participación se redujo a 33,9% del total.
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El empresario Álvaro Saieh salió a vender este jueves un gran paquete de acciones de SMU -matriz de empresas como SMU, Alvi y Mayorista 10-, tras un acuerdo de reestructuración de los pasivos de CorpGroup.
Inversiones Sams liquidó 280,5 millones de títulos de SMU, equivalentes a 4,87% de la propiedad y con las que recaudó $ 36.500 millones, según informativos de la Bolsa de Santiago que compilaron dos opreaciones realizadas en la víspera. Esto significa que la participación de Saieh, a través de todos sus vehículos, se redujo a 33,9% del total.
Esta fue la segunda mayor venta histórica de acciones de SMU, según registros de la Comisión para el Mercado Financiero que datan desde 2015, sólo superada por la operación del 11% de la propiedad que estaba en manos del fondo Southern Cross.
Después de esa importante venta, CorpGroup se quedó sin copropietarios que eventualmente pudieran disputarle el control de la empresa, lo que le ha permitido una mayor holgura al momento de realizar ganancias para cumplir con sus obligaciones.
Pacto con acreedores
"Logrando un amplio consenso con sus acreedores, CorpGroup arribó a un acuerdo para la reestructuración de pasivos asociados a la participación controladora que mantiene en la supermercadista SMU, cuyo vencimiento estaba previsto para mediados de este año", dijo a DF el holding de Saieh, a propósito de esta última enajenación.
"Como consecuencia de esta reestructuración, las referidas deudas fueron renegociadas en similares términos a las que ya tenían, prorrogando así sus plazos de vencimiento. Entre otros aspectos, los acuerdos incluyen la venta de un porcentaje menor de su participación accionaria en la compañía supermercadista para amortización de dichos créditos, lo que no altera de modo alguno el control que detenta CorpGroup sobre SMU", detalló.
La anterior venta de acciones del retailer por parte de Saieh tuvo lugar a principios de año, señalando en ese entonces que "se ha puesto fin al sistema de mandatos a los acreedores para la venta de acciones de SMU, en el marco del servicio regular de su deuda".
Según explicaron fuentes internas, ese anuncio respondió a que se había terminado el ciclo de ventas de acciones asociado al servicio de la deuda, pero ahora venció esta deuda y hubo que refinanciar todo el pasivo asociado a la propiedad de SMU. Por ello, fue hace un par de meses que empezó a negociarse la reestructuración de estos pasivos con vencimiento en julio.
SMU ha estado materializando también durante el año un programa de recompra por el que ha gastado unos $ 7.800 milllones, haciéndose con 57,6 millones de acciones de propia emisión.
"El precio actual de la acción de SMU no refleja el valor intrínseco de la compañía, dadas las perspectivas de mejores resultados en el futuro", argumentó la sociedad en el anuncio del 26 de febrero, justo antes de que el mercado local sufriera un duro golpe por la guerra en Medio Oriente.
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