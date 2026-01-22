Álvaro Saieh vende acciones de SMU por $ 6 mil millones y anuncia el fin del ciclo de ventas asociadas al servicio de sus deudas

"Cabe precisar que, concluido este ciclo, CorpGroup mantiene inalterable el control de SMU, con un 38,8% de la propiedad accionaria, y que no existen más derechos de ventas de acciones por parte de los acreedores", informó el conglomerado de Saieh.

Junto con desclasificar una nueva gran venta de acciones de SMU, el empresario Álvaro Saieh informó que este será la última operación sujeta al sistema de mandatos para el servicio regular de sus pasivos corporativos.

CorpGroup Holding Inversiones vendió este miércoles 20,5 millones de acciones de la supermercadista y recaudó cerca de $ 3.200 millones, según un informativo de la Bolsa de Santiago publicado esta mañana. También se dio a conocer que Inversiones SMU Matriz enajenó 17,7 millones por valor de casi $ 2.800 millones.

Gracias a estas dos ventas, equivalentes a 0,66% del total de acciones de SMU, y un valor aproximado de $ 6 mil millones, "se ha puesto fin al sistema de mandatos a los acreedores para la venta de acciones de SMU, en el marco del servicio regular de su deuda", informó el conglomerado.

"Cabe precisar que, concluido este ciclo, CorpGroup mantiene inalterable el control de SMU, con un 38,8% de la propiedad accionaria, y que no existen más derechos de ventas de acciones por parte de los acreedores".

En los últimos años Saieh hizo noticia por la sostenida caída de su participación en el holding detrás de Unimarc, Mayorista 10, Super 10 y Alvi, debido a esta facultad de sus acreedores de exigirle realizar ganancias en el mercado bursátil cada vez que fuera necesario para pagar intereses y amortizaciones.

No obstante, fuentes internas siempre aseguraron que el empresario se mantuvo en una posición de control, y especialmente cómodo después de que el fondo Southern Cross liquidara su participación, ya que era el único otro accionista individual con una cuota relativament alta.