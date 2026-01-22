Click acá para ir directamente al contenido
Álvaro Saieh vende acciones de SMU por $ 6 mil millones y anuncia el fin del ciclo de ventas asociadas al servicio de sus deudas

"Cabe precisar que, concluido este ciclo, CorpGroup mantiene inalterable el control de SMU, con un 38,8% de la propiedad accionaria, y que no existen más derechos de ventas de acciones por parte de los acreedores", informó el conglomerado de Saieh.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 09:59 hrs.

