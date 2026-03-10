De la Barra de Vinci Compass y el momento en Latinoamérica: "Por primera vez en muchos años, lo que está pasando en otras partes del mundo también parece alinearse”"
“Este cambio en el marco socio cultural e institucional y expectativas comienza a reflejarse en distintos indicadores en la percepción del riesgo país”, aseguró.
Pese a la volatilidad e incertidumbre provocada por la guerra en Medio Oriente en los mercados, en términos generales, el actual escenario es favorable para los inversionistas.
Así lo planteó esta mañana el socio, director y global head of IP&S de Vinci Compass, Jaime de la Barra, al abrir el primer panel del seminario de inversiones de la firma.
Según explicó el ejecutivo, los principales índices bursátiles se han caracterizado por una elevada dispersión sectorial, con un liderazgo concentrado en compañías tecnológicas y en los sectores vinculados al ciclo de inversión en inteligencia artificial (IA).
“Aunque comienzan a observarse señales incipientes de rotación hacia sectores más cíclicos”, advirtió De la Barra.
Medio Oriente y Latam
En paralelo, los activos de resguardo recuperaron protagonismo de la mano de la fuerte expansión del oro -que acumula alzas cercanas a 70% en el último año- impulsado por la incertidumbre política global, la demanda de bancos centrales y el interés de los inversionistas por diversificar sus portafolios.
Respecto de los mercados emergentes, De la Barra señaló que han comenzado a mostrar un mejor desempeño relativo, aunque todavía se mantienen dudas sobre su continuidad en el portafolio global. Eso sí, recalcó que el proceso de reasignación de flujos aún estaría en una etapa temprana.
En su exposición, también abordó el impacto de las actuales tensiones geopolíticas. A su juicio, los efectos del conflicto que algunos analistas han denominado la "Tercera Guerra del Golfo" se concentrarían principalmente en los precios de la energía, con implicancias inflacionarias, pero de carácter acotado en el tiempo.
Sobre Latinoamérica indicó que, “por primera vez en muchos años, lo que está pasando en otras partes del mundo también parece alinearse”, con mandatos que han logrado reducir la incertidumbre política. “Este cambio en el marco socio cultural e institucional y expectativas comienza a reflejarse en distintos indicadores en la percepción del riesgo país”, aseguró.
Chile
De la Barra también destacó el desempeño reciente de los activos locales. “Dentro de este contexto ha destacado de manera particularmente significativa el índice IPSA de Chile en dólares superiores a 50% en los últimos 12 meses, posicionándose como uno de los mercados con mejor desempeño a nivel global”.
A ello se suma un buen comportamiento de la renta fija y del tipo de cambio. “La renta fija local también ha mostrado resultados positivos impulsados por la caída de las tasas de largo plazo por el bono soberano a 10 años, retrocediendo en torno a 60 puntos básicos (pb). A su vez, el peso chileno se ha apreciado cerca de 5% frente al dólar en los últimos seis meses”.
De la Barra sostuvo que al interior de la firma han analizado si este desempeño responde solo a un entorno global más favorable o a factores más profundos.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
