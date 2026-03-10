IPSA abre con nueva alza y recupera los 10.500 tras dichos de Trump sobre eventual resolución de la guerra en Medio Oriente
El selectivo chileno subía 0,9% en los primeros negocios. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1,8% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 1,3%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei saltó 2,9%, el hongkonés Hang Seng aumentó 2,2% y el CSI 300 de China continental ganó 1,3%.
La bolsa chilena se unía al optimismo de los mercados internacionales, por comentarios de Donald Trump que apuntan a una pronta resolución de la guerra contra Irán, la que atraviesa este martes en su undécima jornada.
El S&P IPSA subía 0,9% hasta los 10.517,85 puntos en los primeros negocios. El índice cerró este lunes al alza, aun cuando todavía no se conocían los dichos de Trump que dieron un claro alivio a los inversionistas globales.
Los futuros del petróleo Brent caía 5,6% a US$ 93 por barril, muy lejos ya de los US$ 120 que habían llegado a alcanzar al comienzo de la semana, por las preocupaciones sobre la interrupción del suministro energético.
La guerra podría resolverse "muy pronto", aunque no esta misma semana, aseguró el mandatario, tras señalar que Estados Unidos está "bastante adelantado" respecto de su plazo original de cuatro a cinco semanas.
Sin embargo, los futuros del Dow Jones y el S&P 500 caían 0,3%, y los del Nasdaq 100 bajaban 0,2%, viendo que las tasas de interés estadounidenses de todas formas continuaban al alza.
Los enfrentamientos no han parado. Recientemente se reportó la explosión de un petrolero cerca de Emiratos Árabes Unidos, donde además se detuvo la producción de una importante planta de refinamiento de crudo, que fue impactada por un dron.
