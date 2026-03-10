Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre con nueva alza y recupera los 10.500 tras dichos de Trump sobre eventual resolución de la guerra en Medio Oriente

El selectivo chileno subía 0,9% en los primeros negocios. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1,8% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 1,3%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei saltó 2,9%, el hongkonés Hang Seng aumentó 2,2% y el CSI 300 de China continental ganó 1,3%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 09:46 hrs.

IPSA Acciones Wall Street mercado bursatil mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena mercados locales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
2
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
3
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
4
Empresas

Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
5
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
6
Mercados

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”
7
Mercados

Dólar cae más de $ 15 y pierde los $ 900 en apertura marcada por comentarios de Trump sobre pronto fin de la guerra contra Irán
8
Internacional

FMI insta aprepararse para lo “impensable” y advierte riesgo inflacionario global
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete