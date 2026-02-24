Isapre Esencial ficha a exlíder de Cruz Blanca como su nuevo gerente general
Andrés Guimpert Guridi reemplazará a Claudia Paredes el próximo 2 de marzo.
Noticias destacadas
El directorio de Isapre Esencial -la aseguradora privada ligada a la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, el grupo detrás de la Clínica Alemana- definió que el próximo 2 de marzo, Andrés Guimpert Guridi asumirá como el nuevo gerente general de la compañía.
Guimpert reemplazará a Claudia Paredes, quien fue la ejecutiva encargada de echar andar el proyecto de Esencial y se desempeñaba como su principal ejecutiva desde su creación, el año 2022.
“El directorio agradeció especialmente la dedicación y contribución de Claudia Paredes”, señaló la mesa en una declaración.
Su reemplazante es un ejecutivo de larga trayectoria en la industria. Si bien desde octubre de 2022 estaba en otra industria, ocupando la posición de gerente general en Automotriz Guillermo Morales, anteriormente pasó casi dos décadas en el sector de las isapres.
Particularmente, pasó cerca de 15 años en CruzBlanca, la aseguradora ligada a la británica Bupa, empresa en la cual también fue gerente general, entre 2021 y 2022. Anteriormente, en esa compañía dirigió fue gerente Comercial y Clientes; de Operaciones; y subgerente de Ingresos. Previamente había tenido un paso por Isapre Consalud, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, con un MBA en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
“Con más de 18 años de experiencia en el sector de Isapres, Guimpert se destaca por su trayectoria en gestión corporativa, foco en crecimiento, eficiencia y experiencia de clientes”, destacó el directorio de Isapre Esencial en su declaración.
La más joven de todas las isapres ya tiene más de tres años y, según los datos más recientes de la Superintendencia de Salud, cerró 2025 con 51.731 beneficiarios (divididos en 30.694 cotizantes y 21.037 cargas), casi 14 mil más que los 37.882 que tenía a fines de 2024.
La firma se autodefine por utilizar “un modelo multi prestador que pone foco en la promoción del bienestar y prevención en salud”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete