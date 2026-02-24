Isapre Esencial ficha a exlíder de Cruz Blanca como su nuevo gerente general

El directorio de Isapre Esencial -la aseguradora privada ligada a la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, el grupo detrás de la Clínica Alemana- definió que el próximo 2 de marzo, Andrés Guimpert Guridi asumirá como el nuevo gerente general de la compañía.

Guimpert reemplazará a Claudia Paredes, quien fue la ejecutiva encargada de echar andar el proyecto de Esencial y se desempeñaba como su principal ejecutiva desde su creación, el año 2022.

“El directorio agradeció especialmente la dedicación y contribución de Claudia Paredes”, señaló la mesa en una declaración.

Su reemplazante es un ejecutivo de larga trayectoria en la industria. Si bien desde octubre de 2022 estaba en otra industria, ocupando la posición de gerente general en Automotriz Guillermo Morales, anteriormente pasó casi dos décadas en el sector de las isapres.

Particularmente, pasó cerca de 15 años en CruzBlanca, la aseguradora ligada a la británica Bupa, empresa en la cual también fue gerente general, entre 2021 y 2022. Anteriormente, en esa compañía dirigió fue gerente Comercial y Clientes; de Operaciones; y subgerente de Ingresos. Previamente había tenido un paso por Isapre Consalud, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, con un MBA en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Con más de 18 años de experiencia en el sector de Isapres, Guimpert se destaca por su trayectoria en gestión corporativa, foco en crecimiento, eficiencia y experiencia de clientes”, destacó el directorio de Isapre Esencial en su declaración.

La más joven de todas las isapres ya tiene más de tres años y, según los datos más recientes de la Superintendencia de Salud, cerró 2025 con 51.731 beneficiarios (divididos en 30.694 cotizantes y 21.037 cargas), casi 14 mil más que los 37.882 que tenía a fines de 2024.

La firma se autodefine por utilizar “un modelo multi prestador que pone foco en la promoción del bienestar y prevención en salud”.